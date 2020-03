Watchmen Star aurait recherché le plomb féminin dans le redémarrage de la ponte

Todd McFarlane’s Frayer le redémarrage semble être de retour sur la bonne voie et avec le casting qui chauffe, nous pouvons maintenant avoir une idée de qui sera le rôle principal féminin dans la prochaine réinvention de la série de bandes dessinées à succès.

Depuis un certain temps, il a été rapporté que le redémarrage de McFarlane avait du mal à décoller, ce qui a amené de nombreux fans à croire qu’il ne verrait jamais le jour. Maintenant, cependant, il semble que grâce au succès de Joker, le film soit de nouveau sur la bonne voie et il semble que le projet très attendu commencera à tourner cette année. On ne sait pas encore si McFarlane le réalisera, mais nous connaissons peut-être maintenant quelqu’un qui est à l’affût de la photo.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Disney développait un spin-off de Beauty and the Beast pour Gaston, et qu’un nouveau film Scream est en développement – Watchmen star Regina King, ou une actrice de type Regina King si elles ne peuvent pas la chercher, est à la recherche du rôle de l’ex-femme de Spawn, qui serait le rôle principal féminin dans le film. Et même si on nous dit que d’autres talents sont également à l’étude, c’est le seul nom qui nous a été donné pour le moment.

Bien sûr, King n’est pas le seul individu passionnant à être regardé pour le redémarrage de Spawn. Le nom de l’acteur Josh Gad a également été lancé pour le méchant principal et les deux apporteraient des ajouts impressionnants à un casting déjà empilé. Au cas où vous n’auriez pas suivi, Jamie Foxx, lauréat d’un Oscar, jouera le personnage principal et la star du MCU, Jeremy Renner, a également été confirmée pour le rôle de Twitch. Qu’il suffise de dire, McFarlane met en place tout à fait la gamme.

Dites-nous, cependant, ce que vous pensez du jeu de Regina King FrayerEst l’ancienne femme lors du prochain redémarrage? Sautez sur les commentaires et faites-le nous savoir!