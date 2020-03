Waxwork Records publiant la partition complète de l’original «l’échelle de Jacob» sur vinyle

Ce vendredi, Records de cire publie la partition complète du film d’horreur psychologique de 1990 L’échelle de Jacob sur vinyle, composé par le regretté compositeur français Maurice Jarre.

La partition expérimentale de Jarre pour le film d’Adrian Lyne, Waxwork explique parfaitement, est «dynamique et obsédante avec l’utilisation du piano, du synthé, des indices orchestraux et des paysages sonores électroniques bourdonnants qui comportent des cors réverbérants, des chants, des vents tribaux et des percussions. La partition avant-gardiste est atmosphérique et mélancolique sans sacrifier la mélodie. Il présente des transitions fluides qui reflètent la solitude, le chagrin, les cauchemars et les hallucinations horribles de Jacob. »

Waxwork présente la partition complète sous forme de vinyle de luxe avec un emballage de haute qualité, 180 grammes “Subway Hallucination” argent métallique et vinyle tourbillonné d’or métallique, des illustrations de Jérémy Pailler, et un audio re-masterisé à partir des bandes originales.

Vous pourrez récupérer le vôtre pour 27 $ sur le site Web de Waxwork sur Vendredi 6 mars.