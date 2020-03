WB aurait essuyé tous les films Zack Snyder DCEU de la continuité

Il semble y avoir une petite animosité entre Zack Snyder et ses anciens collaborateurs chez Warner Bros. et DC Films, le réalisateur prenant des coups à peine voilés sur ses anciens payeurs dans une récente diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Sans parler de sa publication constante d’images invisibles, de scénarios potentiels et de points d’intrigue qui ont été retirés de sa coupe de Justice League, la version théâtrale du film étant apparemment très différente de ce que le cinéaste avait à l’esprit.

À ce stade, nous ne verrons probablement jamais le légendaire Snyder Cut, et il semble que le studio essaie également de se distancier de l’homme qui a créé l’ensemble du DCEU avec Man of Steel et Batman V Superman: Dawn of Justice. Ben Affleck est déjà parti, le Caped Crusader obtient maintenant un nouveau redémarrage, et l’incertitude persistante entourant le mandat d’Henry Cavill en tant que Big Blue Boy Scout n’a même pas été dissipée du tout.

La franchise de super-héros semble faire un effort concerté pour s’éloigner de l’ère Snyder, alors, et maintenant nous avons entendu dire que tout ce qui porte ses empreintes digitales devrait être complètement effacé de la continuité. Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Viola Davis revenait pour The Suicide Squad, National Treasure 3 est en développement et une émission Green Lantern arrive à HBO Max, qui sont maintenant toutes confirmées – les événements des films DCEU de Snyder sont plus ou moins effacés.

Alors que certains personnages resteront évidemment encore (comme Aquaman, Wonder Woman, le Flash, etc.), les choses qui leur sont arrivées ne feront plus partie de la continuité globale. Par exemple, Diana n’aura jamais rencontré Batman et Superman.

Cliquer pour agrandir

Comme nous l’avons signalé précédemment, le film solo à longue gestation de Flash est toujours prêt à adapter le scénario de Flashpoint et le studio y voit l’opportunité idéale pour inverser, modifier et supprimer complètement certains événements qui se sont produits lors de sorties DCEU précédentes, avec la moitié des l’objectif de The Flash est une méthode de redémarrage progressif pour toute la franchise. Et c’est grâce à Barry qui joue avec la chronologie qu’ils pourront effacer les trucs de Snyder de la continuité.

Les détails exacts de ce que M. Allen va faire exactement restent flous, mais le DCEU a déjà fortement remanié le jeu récemment et nous imaginons que les fans qui demandent toujours la sortie du Snyder Cut ne seront pas satisfaits si Warner Les frères prétendent simplement que cela n’est même jamais arrivé. Mais c’est dans cette direction qu’ils semblent aller maintenant et dès que nous en apprendrons davantage, nous serons sûrs de vous le faire savoir.