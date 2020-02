WB aurait voulu que Michael Shannon soit de retour dans le film de Supergirl

Les plans de Warner Bros. pour l’avenir de la franchise Superman semblent en ce moment en pleine mutation. Avec la fin de la carrière de Henry Cavill en tant que Clark Kent, le studio a développé un Super Girl film à la place dans les coulisses. Nous avons déjà entendu dire que ce serait un redémarrage du Super-corner du DCEU, un peu comme la façon dont The Batman fait de même pour le Bat-mythos. Cependant, il semble maintenant que le projet pourrait se connecter à Man of Steel, après tout, grâce au retour potentiel d’un des acteurs de ce film.

Des sources proches du WGTC – les mêmes qui nous ont dit qu’un spectacle de Green Lantern allait venir à HBO Max et Kevin Conroy jouait Kingdom Come Batman dans “Crisis”, qui se sont avérés tous les deux corrects – disent que Warner Bros. aurait voulu Michael Shannon de retour en tant que général Zod pour le film Supergirl. Quant à savoir si cela confirme que le projet fera directement partie de la continuité de Cavill, ce n’est toujours pas clair. Nous avons été informés que ce n’était peut-être pas le cas, mais à ce stade, la Banque mondiale n’accorde plus trop d’attention à ce genre de choses. Ils sont plus intéressés à se concentrer sur la qualité du film individuel et à ne pas se soucier autant de la continuité et de garder les choses sous contrôle.

Quant à savoir comment Zod s’intégrerait dans l’intrigue, il est évident qu’il ne reviendra pas de nos jours car Superman l’a tué dans MoS. Au lieu de cela, il apparaîtrait apparemment dans des flashbacks tout au long du film. Nous pouvons peut-être en déduire qu’au moins l’un d’entre eux établirait comment Kara Zor-El a également échappé à la destruction de Krypton tout comme son cousin. La participation de Zod aiderait également à rappeler au public que la propre histoire de Kal-El se déroule en même temps que celle de Kara.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

En ce qui concerne les connexions de continuité et les erreurs possibles que cela soulève, je suppose personnellement que nous pourrions nous retrouver avec quelque chose de similaire au fonctionnement de la franchise X-Men de Fox. Ces films ont fonctionné sur différentes chronologies liées mais distinctes que les fans ont dû assembler, et je pense que le DCEU pourrait suivre la même voie au cours des prochaines années. Mais, encore une fois, c’est juste ma prédiction et non basée sur des informations provenant de sources.

On a dit en mai dernier que Super Girl entrerait en production au début de 2020, bien que ce ne soit probablement plus le cas. Comme toujours, cependant, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les débuts de DCEU de Girl of Steel.