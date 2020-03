WB Games avait apparemment prévu d’annoncer un nouveau jeu “Batman” à l’E3

À l’heure actuelle, les joueurs déplorent l’annulation de l’E3 en raison du coronavirus. Et à la suite de cela, des nouvelles ont commencé à apparaître que Warner Bros allait faire une grande éclaboussure cette année sous la forme d’un nouveau Homme chauve-souris Jeu.

Selon un rapport de Kotaku, WB prévoyait de tenir sa propre conférence de presse E3, où le jeu Batman Arkham, très taquiné, serait enfin révélé, parallèlement à la révélation du nouveau projet hautement secret de Rocksteady Studios.

Bien sûr, maintenant que l’E3 2020 n’est plus, la Banque mondiale pourrait simplement pivoter comme les autres sociétés et héberger des événements numériques, plutôt que d’organiser des événements de presse plus formels.

Quoi qu’il en soit, jusqu’à ce que WB planifie une conférence, nous resterons sur nos mains en attendant le retour de The Dark Knight.