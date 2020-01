[We Love ’90s Horror] Les «tremblements» ont donné le coup d’envoi des années 1990 avec les propres «mâchoires» de la décennie

Les années 90 ont souvent un mauvais rap avec les fans d’horreur. Après les nombreux slashers et films d’effets sur les créatures des années 80, les années 90 ont offert une variété différente de plats d’horreur. Bien qu’il y ait eu beaucoup de succès, de joyaux cachés et de classiques mal compris, les années 90 n’obtiennent généralement pas le genre d’amour que les autres décennies éprouvent en matière d’horreur. Il est temps de changer cela.

Cette chronique a été un vrai régal car j’ai eu la chance de voir ce que les gens pensent des films que j’ai choisi de défendre. Comme toujours, il y aura un débat et je m’en réjouis! Un commentaire qui m’a fait penser que la moitié arrière des années 90 était l’endroit où beaucoup des meilleures offres d’horreur ont commencé à apparaître. Donc, je voulais remonter jusqu’au début de la décennie et trouver de bons films à mettre en évidence. Eh bien, comme par hasard, 1990 a proposé un film qui, selon moi, n’est pas seulement l’un des meilleurs de la décennie, mais un classique glacé.

Tu sais que je parle Tremblements.

L’histoire de la ville isolée de Perfection, au Nevada, et de son problème de ver géant souterrain est maintenant bien connue. Le film a donné naissance à cinq (bientôt six) suites, une série télévisée et un pilote pour une nouvelle série que je voudrais tuer pour voir. … Euh, de toute façon, le fait est que vous savez tous de quoi parle Tremors. Au lieu de hacher l’intrigue, examinons pourquoi Tremors pourrait être un film parfait.

Pour clarifier, Tremors est parfait pour ce qu’il est: un film d’effets de créature à petite échelle. On dirait que c’est le genre de film qui vaut dix sous, mais vous seriez surpris de voir à quel point il est difficile de réussir un tel concept. En fait, ce n’est pas que c’est difficile à exécuter. Il est plutôt difficile d’accomplir ce type de production et de faire chanter tous ses aspects. Tremors est un film qui comprend le petit coin dans lequel il joue et qui l’utilise à son avantage.

Éclaircissons quelques points. Quand je dis «à petite échelle», je parle de la taille réelle de l’histoire. Il s’agit d’une petite ville avec moins de vingt habitants, et la menace à laquelle ils sont confrontés ne pose pas de problème au monde extérieur. Tremors n’a pas à se soucier de quelque chose de plus grand que l’histoire qu’il raconte et les personnages avec lesquels il joue. Ce sentiment d’isolement est un avantage pour Tremors; cela permet au danger de se sentir grand parce que c’est une énorme perturbation pour une communauté très minuscule.

Heureusement, cette communauté est jonchée de personnages et d’acteurs phénoménaux. Chaque membre de l’ensemble fait exactement ce qu’il doit faire. Bien sûr, les performances principales de Kevin Bacon et Fred Ward sont des délices absolus; Val et Earl sont un duo de dynamite qui sont immédiatement sympathiques, drôles et crédibles comme deux pauvres schmucks qui viennent de choisir le mauvais jour pour quitter la ville. Et une mention spéciale doit être accordée à Michael Gross et Reba McEntire en tant que couple fou de pistolet qui se retrouve avec la meilleure épreuve de force du film.

Alors, abordons ce titre ci-dessus. Je suis sûr que certains d’entre vous ont levé un sourcil lorsque j’ai fait une déclaration aussi audacieuse. Voici le truc: Jaws est mon film préféré absolu de tous les temps. Quand je dis que Tremors est aussi bon que Jaws, et c’est ce que je dis, je ne suis pas cavalière à propos de cette comparaison. Il n’y a qu’une seule grande différence entre les deux: Jaws a un grand drame de personnage et Tremors n’en a pas. Mais ce n’est pas une chose intrinsèquement négative si elle est prise en compte dans le script. Tremors a beaucoup de battements de personnage, mais il comprend qu’ils n’ont pas besoin d’être trop complexes. En fait, leur simplicité est un atout. La romance naissante entre Val et l’étudiante en sismologie Rhonda (Finn Carter en tant que nerd parfait) est simple et adorable. Tremors n’est pas le genre de film qui bénéficierait de recherches plus approfondies sur la vie sérieuse de ses personnages. L’histoire simplifiée se reflète dans ses personnages.

Tout simplement parce que les aspirations dramatiques de Tremors ne sont pas au même niveau que Jaws ne signifie pas que c’est un film de moindre importance. Tremors se fixe des objectifs très spécifiques et les atteint à chaque instant. En même temps, il offre les mêmes types de sensations fortes et d’aventure que vous trouvez dans Jaws. Réalisateur Ron Underwood a un contrôle magistral sur le mouvement de la caméra et le rythme du montage. Combiné avec S.S. Wilson & Brent MaddockScript – qui mérite des éloges exubérants sur la façon dont il gère l’escalade en ce qui concerne les monstres – Tremors se déplace exactement au bon clip, passant autant de temps qu’il le faut avec chaque personnage pour établir qui ils sont et comment ils fonctionnent dans ce communauté.

Bien sûr, nous ne pouvons pas parler de tremblements sans parler de graboids. Les bestioles souterraines sont facilement parmi les meilleurs monstres de cinéma de l’histoire du médium. De la conception à l’exécution, ces vers gigantesques sont une merveille absolue du travail d’effets pratiques. Et comme je l’ai mentionné plus tôt, le script fait un excellent travail pour faire évoluer nos connaissances sur les créatures. Au début, ils semblent être des anguilles plus petites. Ensuite, nous voyons que ceux-ci ne sont qu’une partie de la langue d’un animal plus grand. Et, pour améliorer encore les choses, les graboids sont capables de reconnaître les formes et d’apprendre à déjouer nos héros. Cela donne aux graboids un sentiment de personnalité même s’ils agissent comme un animal normal. Comme le requin dans Jaws, les graboids se sentent comme une menace à dessein sans basculer dans la bouffonnerie de dessins animés. Je pourrais continuer encore et encore sur la qualité des graboids, mais je suis sûr que je n’ai pas besoin de vous convaincre.

Ce que j’espère vraiment vous convaincre, c’est le statut classique de Tremors. Je ne parle pas d’un classique culte ou d’un classique de genre, mais d’un film classique à inclinaison totale. Il y a des raisons pour lesquelles je peux spéculer sur les raisons pour lesquelles Tremors n’est pas aussi largement respecté qu’il devrait l’être – la nature intentionnellement simpliste de son drame; la dilution causée par le franchisage excessif; sa nature légère qui sape tout sens du cinéma important – mais c’est en partie pourquoi je veux faire cette colonne. Il y a beaucoup de films d’horreur des années 90 qui ne reçoivent pas l’amour qu’ils méritent. Et même quand ils le font – Tremors est certainement aimé mais d’une manière très niche – ils n’ont pas le même statut historique que de nombreux autres films.

Tremors est un film historique. Cela a donné le coup d’envoi des années 90 de la meilleure façon possible et c’est un film qu’aucun de nous ne devrait regarder de haut. Dans un monde meilleur, Tremors est reconnu comme le chef-d’œuvre absolu du cinéma au volant. Commençons par le traiter de cette façon.