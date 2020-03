«We Summon the Darkness» apporte le métal à la VOD en avril

Un film qui devrait être fermement sur votre radar est le film d’horreur de 1988 Nous invoquons les ténèbres, Qui met en vedette Texas Chainsaw 3D Alexandra Daddario pris au milieu d’une vague de meurtres de satanistes meurtriers qui ont déjà fait 18 morts dans le Heartland américain.

Réalisé par mon ami Dahmer Marc Meyers, le film a été présenté pour la première fois au Fantastic Fest de l’année dernière, où Meagan Navarro l’a qualifié de «balade de joie en métal».

Bloody a appris aujourd’hui que We Summon the Darkness arrivera désormais dans des salles limitées, en VOD et en HD numérique sur 10 avril 2020.

Dans le film, «Trois meilleurs amis Alexis (Daddario), Val et Beverly embarquent pour un road trip dans un festival de musique heavy metal. Naïfs, ils se lient avec trois mecs qui semblent amusants et bientôt le groupe se dirige vers la maison de campagne d’Alexis, un endroit très isolé, pour une soirée. Ce qui devrait être une nuit de débauche amusante et juvénile peut plutôt prendre une tournure sombre et mortelle. Avec des tueurs en liberté, peut-on faire confiance à quelqu’un? »

Il met également en vedette Alita: Battle Angel’s Keean Johnson, avec Jackass fou Johnny Knoxville, Maddie Hasson (God Bless America), et Amy Forsyth («Channel Zero: Dream Door»).

Découvrez ce clip précédemment partagé dans lequel deux filles tentent de fumer une paire de gars ensanglantés qui se sont enfermés dans une pièce.