«We Summon the Darkness» apporte le métal sur Blu-ray et DVD

Lionsgate Home Entertainment a annoncé un 9 juin Sortie DVD et Blu-ray de Nous invoquons les ténèbres, désormais disponible sur les plateformes VOD.

Meagan a examiné le film pour Bloody et l’a qualifié de «balade de joie en métal».

Dirigé par Marc Meyers (My Friend Dahmer), le film remonte à 1988 et se concentre sur un groupe d’amis pris au milieu d’une série de meurtres par des satanistes meurtriers qui ont déjà fait 18 morts.

«Trois meilleurs amis Alexis (Alexandra Daddario), Val et Beverly embarquent pour un road trip dans un festival de musique heavy metal. Naïfs, ils se lient avec trois mecs qui semblent amusants et bientôt le groupe se dirige vers la maison de campagne d’Alexis, un endroit très isolé, pour une soirée. Ce qui devrait être une nuit de débauche amusante et juvénile peut plutôt prendre une tournure sombre et mortelle. Avec des tueurs en liberté, peut-on faire confiance à quelqu’un? »

Cast comprend également Alita: Battle Angel’s Keean Johnson, Star de «Jackass» Johnny Knoxville, Maddie Hasson (God Bless America), et Amy Forsyth («Channel Zero: Dream Door»).

Les extras incluent une featurette et un commentaire avec Meyers et l’écrivain Alan Trezza.