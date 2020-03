We Summon the Darkness Trailer pour Alexandra Daddario Horror Comedy

We Summon the Darkness: Alexandra Daddario mène une comédie d’horreur

Saban Films a fait ses débuts le premier trailer de la prochaine comédie d’horreur Nous invoquons les ténèbres mettant en vedette Alexandra Daddario en tant que chef d’un trio de femmes détenant un groupe de métalleux captifs alors que des tueurs sataniques balayent le pays. La bande-annonce peut être consultée dans le lecteur ci-dessous!

Le film suit un groupe d’amis se dirigeant vers un concert de heavy metal dans le Midwest. En chemin, ils rencontrent un trio de gars qui semblent amusants et se dirigent finalement vers une maison de campagne isolée pour une soirée. Ce qui devrait être une nuit de débauche amusante et juvénile peut plutôt prendre une tournure sombre et mortelle. Avec des tueurs en liberté, peut-on faire confiance à quelqu’un?

Daddario dirige un casting qui comprend également Keaan Johnson (Alita: Battle Angel), Maddie Hasson (Le Finder), Logan Miller (Escape Room), Amy Forsyth (Hell Fest), Austin Swift (Vivre la nuit), Allison McAtee (Les Haves et les démunis) et Johnny Knoxville (Point d’action).

Nous invoquons les ténèbres est dirigé par Marc Meyers (Mon ami Dahmer) sur un script d’Alan Trezza (Enterrer l’ex). Andrew Kotliar, Elizabeth Zavoyskiy, Joshua Sason, Rebecca Schaper, Lee Broda, Mike Donovan, Eytan Rockaway et Robert Girard sont producteurs exécutifs, avec Jody Girgenti comme coproducteur.

Robert Jones, James Harris et Mark Lane (The Strangers: Prey at Night, Three Seconds) de The Fyzz a produit et financé le projet aux côtés de Magna Entertainment, avec Kyle Tekiela (Mudbound) Et Jarod Einsohn de Common Enemy, Christian Armogida de Nightshade Entertainment et Thomas E van Dell de Iconic Media One produisant.

Nous invoquons les ténèbres a fait ses débuts au Fantastic Fest en septembre avec de très bonnes critiques et devrait sortir en VOD et sur les plateformes numériques le 10 avril.