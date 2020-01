‘Weapon Mortal 5’ est en cours avec Mel Gibson et Danny Glover de retour

Généralement, la suite numéro cinq, et même pas neuf dans un film, est un gros “ya chole” retentissant (cof cof Fast and Furious). Mais avec cela, la vérité n’est pas le cas. La franchise Mortal Weapon est un petit bijou. Depuis 1987, Mel Gibson, Danny Glover et le réalisateur Richard Donner nous ont donné des histoires policières et comiques originales et très bien faites. Heureusement pour tous les fans de cette saga, le producteur Dan Lin a déclaré qu’il était en train de faire de Mortal Weapon 5 une réalité.

Lors d’une table ronde pour The Hollywood Reporter, Dan Lin a ouvert une réelle possibilité que nous ayons bientôt la cinquième partie de l’histoire des personnages Roger Murtaugh et Martin Riggs. Au mouvement de sa main “touchant le bois”, il a révélé qu’il était “Essayer de faire le dernier film de Deadly Weapon”. Mieux encore, il a déclaré que la distribution originale était au-dessus du navire: «L’histoire elle-même est très personnelle pour lui (Danny Glover). Mel et Danny sont prêts, il s’agit donc du script. » En plus des deux acteurs vedettes, Richard Donner dirigerait également le film.

Ce cinquième épisode, parle depuis de nombreuses années. Depuis la sortie de Deadly Weapon 4 en 1998, plusieurs histoires ont été abordées, dont celle de Channing Gibson que Donner a qualifiée de «très sombre». A cette époque, Richard Donner a déclaré que “Je voulais terminer sur une note émotionnelle, et je ne pense pas que cela se produira.”, en raison de retards dans le service juridique de Warner. En 2017, de fortes rumeurs ont également été diffusées sur la possible suite sans succès, mais Maintenant, il semble que Lin se bat à travers ces négociations et s’efforce de faire avancer ce qui serait dit Lethal Finale.

Espérons enfin que ce que Lin prévoit de devenir réalité. Plus d’un fan de sagas d’action et de comédie policière sera sûrement très heureux de voir un cinquième et dernier épisode de la série. Le succès de tout cela réside entièrement dans le script, car si Mel Gibson, Danny Glover et Richard Donner sont prêts à entrer, il n’y a pas grand-chose d’autre à rechercher pour en faire un grand film. Pour l’instant voir ce bijou qui restera pour les livres d’histoire: