Weinstein mourra en prison, mais aucune peine ne réparera les vies qu’il a ruinées

▲ Ci-dessus, Mimi Haleyi et Jessica Mann, qui ont pris la parole avant l’annonce de la décision du juge. Ci-dessous, l’ancien producteur lors du procès et à sa sortie du tribunal.

Les agences

Journal La Jornada

Jeudi 12 mars 2020, p. 6

New York. Harvey Weinstein a été condamné hier à 23 ans de prison pour viol et violences sexuelles à une époque que de nombreux accusateurs de l’ancien producteur hollywoodien ne pensaient pas voir.

Le 24 février, un jury populaire a reconnu Weinstein coupable d’agression sexuelle pour avoir eu des relations sexuelles orales forcées avec l’ancienne assistante de production Mimi Haleyi en 2006, et pour avoir violé l’ancienne actrice Jessica Mann en 2013.

Les deux femmes pour lesquelles il a été condamné se sont prononcées mercredi devant le tribunal avant que le juge James Burke n’annonce la peine, confrontant à nouveau Weinstein après que son témoignage a contribué à sceller sa condamnation lors du procès historique du mouvement #MeToo.

Depuis octobre 2017, Weinstein a été signalé pour harcèlement, agression sexuelle ou viol par plus de 80 femmes. Les actrices Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale, Uma Thurman et Salma Hayek l’ont accusé de harcèlement sexuel ou d’agression. Asia Argento, Rose McGowan et Paz de la Huerta, de viol. Mira Sorvino et Ashley Judd disent qu’elles ont mis fin à leur carrière parce qu’elles n’ont pas cédé à leur harcèlement.

Sans demander pardon ni regretter, Weinstein, né à New York, est allé voir le juge pour demander sa grâce.

Je suis totalement confus, a-t-il déclaré, suggérant qu’il était victime du mouvement #MeToo et d’une sorte de chasse aux sorcières qu’il comparait à la persécution des communistes par le sénateur américain Joseph McCarthy pendant la guerre froide.

J’étais le premier exemple et maintenant il y a des milliers d’hommes qui sont accusés. Je m’inquiète pour ce pays, a-t-il ajouté.

L’ancien producteur, qui aura 68 ans la semaine prochaine, risque donc de mettre fin à ses jours en prison, après que le juge James Burke a rejeté la demande de Weinstein et sa défense d’appliquer la peine minimale de cinq ans.

Au total, 24 des 80 personnes qui l’ont dénoncé, comme Ashley Judd et Rose McGowan, ont affirmé que l’héritage de Weinstein était qu’il serait un violeur en série pour toujours.

Il ira en prison, mais aucune peine ne réparera les vies qu’il a ruinées, les carrières qu’il a détruites ou les dommages qu’il a causés, ont-ils soutenu.

Après la condamnation, un Weinstein faible et pâle a été retiré du tribunal dans un fauteuil roulant, tandis que les six femmes qui ont témoigné lors de son procès se sont étreintes au premier rang.

Plusieurs personnes dans la salle ont applaudi lorsque les accusateurs et les procureurs ont quitté le tribunal.

En quittant le tribunal, la meilleure avocate de Weinstein, Donna Rotunno, a qualifié la peine d’indécente.

Le procureur de Manhattan Cyrus Vance, à la suite de l’annonce de la condamnation, a déclaré: «Nous remercions le tribunal d’avoir imposé une peine qui avertit les prédateurs sexuels et les partenaires violents dans tous les segments de la société.

Harvey Weinstein a déployé pas moins d’une armée d’espions pour les garder silencieux. Mais ils ont refusé de se taire et ont été écoutés. Ses paroles ont renversé un prédateur, l’ont mis derrière les barreaux et ont donné de l’espoir aux survivantes de violences sexuelles à travers le monde, a-t-il déclaré.

Égoïste et ivre de pouvoir

En exigeant une peine sévère, le procureur Joan Illuzzi a déclaré au juge que Weinstein était égoïste, manquait d’empathie et était ivre de pouvoir.

Pleurant parfois, Mimi Haleyi a déclaré au juge que Weinstein avait détruit sa vie. Je suis soulagée de savoir que ce n’est pas au-dessus de la loi, a-t-elle déclaré.

Cet homme m’a volé le corps et je suis obligé de porter le fardeau de cette expérience avec moi jusqu’à ma mort, a déclaré l’autre accusateur, Mann, au juge. Mais maintenant, les monstres ne sont plus cachés dans mon placard, a-t-il ajouté.

La chilienne Michelle Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a tweeté: justice a été rendue, en grande partie grâce à la bravoure des femmes qui ont témoigné contre Weinstein.

En dehors du tribunal, Tarale Wulff, qui a témoigné au cours de la façon dont elle avait été violée par Weinstein lorsqu’elle était serveuse au bar Cipriani, a déclaré qu’elle se sentait heureuse pour la première fois.

L’ancien producteur, père de cinq enfants, devrait être emprisonné à New York, bien qu’un porte-parole du bureau du procureur de Los Angeles ait annoncé que la procédure avait déjà commencé pour transférer Weinstein en Californie, où il a été inculpé par d’autres. viol et agression sexuelle présumés.

