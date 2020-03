Well Go USA partage une affiche pour la prochaine «Péninsule» de suivi «Train to Busan»

Quatre ans plus tard…

Des créateurs du film sud-coréen Train pour Busan, Well Go USA présente Péninsule, un film de suivi se déroulant dans le même univers que le chef-d’œuvre zombie de 2016.

Yeon Sang-ho retourné à la péninsule directe, avec Gang Dong-won et Lee Jung-hyun. Découvrez l’affiche de Well Go ci-dessous, qui titre le film Train to Busan Presents: Peninsula.

“Le film revisitera le même virus zombie qui a été vu dans le film original, sauf que cette fois le focus sera étendu à toute la péninsule coréenne.”

«La péninsule a lieu quatre ans après l’éclosion de zombies qui pourchassaient les protagonistes dans un train en direction sud vers Busan. La péninsule coréenne est dévastée et Jung-seok, un ancien soldat qui a réussi à s’échapper à l’étranger, a pour mission de rentrer et de rencontrer de manière inattendue des survivants. »

Nous nous attendons à ce que celui-ci soit publié plus tard cette année.

Train to Busan a engendré une préquelle avec le film d’animation Seoul Station en 2016, et nous avions appris en septembre dernier qu’un remake en anglais était en préparation.