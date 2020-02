Wendy Williams déclenche le juge Tamra au sujet du salaire «RHOC» qu’elle a refusé de retourner à «Housewives»

Tamra Judge a quitté The Real Housewives of Orange County après 12 ans. La star de télé-réalité Bravo se serait vu offrir un rôle limité pour la saison 15, mais a finalement refusé. Il y a eu des rapports sur combien d’argent le juge a refusé de faire une apparition dans trois épisodes. Wendy Williams a pris les nouvelles de son émission et la star du RHOC a été déclenchée par les informations qu’elle a partagées et corrigées.

Tamra Judge | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

“Ils lui donnaient 900 000 $ par saison”, a déclaré Williams lors de son émission sur le salaire du juge en tant que femme au foyer à temps plein. “Ils l’ont réduite à tourner trois scènes pour 20 000 $.”

Williams a erronément rapporté le chiffre car le rapport original de Radar indiquait que le juge était payé 60 000 $ pour trois épisodes. Malgré cela, la maven du fitness a utilisé ses histoires Instagram pour corriger l’hôte du talk-show.

“PAS VRAI @WendyShow Vous devez ajouter un autre zéro à ce nombre”, a écrit la juge en disant qu’elle avait refusé une offre de 200 000 $.

Tamra Judge quitte «RHOC»

Un jour après que Gunvalson a annoncé qu’elle quittait RHOC, Judge a également surpris ses fans révélant qu’elle quittait également la franchise.

“Ce fut une course folle, et après toutes ces années, j’ai hâte de vivre loin des caméras”, a déclaré le juge à People lors d’une interview. “On m’a offert une chance de revenir à l’émission dans un rôle limité, mais je préférerais m’en aller selon mes propres conditions.”

Cohen a confirmé à Radio Andy la nouvelle que le juge avait refusé l’offre de revenir pour un rôle limité.

«Nous lui avions proposé trois épisodes pour revenir et récapituler son histoire. … C’est vrai », a déclaré Cohen. “Elle ne voulait pas faire ça. Regardez, elle fait partie de la série depuis 12 ans. Nous voulions lui envoyer un message. »

Le producteur de Bravo a également déclaré qu’il espérait que Judge ferait une apparition sur RHOC à l’avenir.

“J’espère, et ce n’est pas du bout des lèvres, qu’elle reviendra sous une forme ou une autre, cette saison ou dans le couple suivant”, a déclaré Cohen. «Parce que j’ai juste l’impression que c’est quelqu’un qui m’intéresse toujours, je veux toujours vérifier avec elle. Elle a été une femme au foyer incroyable, elle l’a vraiment fait. Elle a été dramatique, elle est vulnérable… elle a été formidable. »

Tamra Judge panique

Suite à la confirmation du départ du juge du RHOC, les fans ont remarqué qu’elle avait abandonné ses co-stars ainsi que Cohen. Dans une interview impromptue sur Instagram Live, Cohen a interrogé le juge sur la situation. L’ancienne femme au foyer a expliqué qu’elle essayait de prendre de l’avance car elle savait ce qui allait se passer une fois qu’elle aurait annoncé son départ.

“Parce que je savais que ça allait être une tempête de merde, je ne voulais pas lire à ce sujet. Je ne voulais pas le voir alors j’ai suivi tout le monde. Ce n’était que mon instinct », a expliqué le juge. “Maintenant je vais bien et je l’ai accepté.”

Dans une interview séparée, le juge a déclaré qu’il aimait Cohen et qu’il n’y avait aucune perte d’amour entre eux.

«J’adore Andy [and] Je serai toujours très proche de lui », a déclaré la juge à Champion Daily au sujet de ce qu’elle pense de Cohen. «J’ai apprécié mes 12 ans sur Bravo, mais je savais que cela touchait à sa fin. Je ne suis pas fou de la décision de Bravo mais je suis triste de perdre une famille que j’aime tant. “

La saison 15 de RHOC devrait commencer à tourner bientôt et sera diffusée plus tard cette année sur Bravo.