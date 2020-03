Wendy Williams dénonce le comportement d’Ashley Graham chez Staples: ce n’est pas chaud

Wendy Williams est l’une des animatrices de talk-show les plus importantes d’Amérique. Ashley Graham est l’un des modèles américains les plus en vue. Les deux sont très francs et prêts à aller à contre-courant.

Pour cette raison, il n’est pas surprenant que Graham ait voulu faire quelque chose de controversé: elle a changé la couche de son fils dans une allée Staples. Williams n’était pas impressionné. Dans ses propres mots, Williams a «fait honte à maman» Graham dans son émission.

Wendy Williams discutant du Wendy Williams Show lors de la série Build à New York, New York | Steve Zak Photographie / FilmMagic

Ashley Graham devient super candide

Comme tant de controverses de célébrités ces jours-ci, tout a commencé sur Instagram. Selon MSN, Graham a publié une photo incroyablement sincère d’elle-même avec son fils de sept semaines, Isaac, à Staples. Elle le changeait avec un spectateur visible en arrière-plan. Dans la légende de l’image, elle a déploré le manque de vestiaires à Staples et a déclaré qu’elle l’avait changé en public pour cette raison.

Graham a un ton joculaire sur l’incident sur Instagram, en utilisant des emojis de caca. Elle a dit qu’elle était heureuse d’avoir un matelas à langer avec elle. Les célébrités deviennent souvent personnelles sur Instagram. Graham ayant choisi de partager une photo d’elle-même en train de changer la couche de son fils était peut-être un peu inattendu pour un modèle de renommée mondiale, mais elle se sentait manifestement justifiée.

Le poste a reçu une réponse mitigée. Amy Schumer a écrit qu’elle avait elle-même été dans la même situation et que d’autres parents pouvaient comprendre ce que Graham avait fait. Les gens rapportent que la star de Jersey Shore Jenni “JWoww” Farley a aimé le post de Graham. Cependant, Williams n’était pas fan de ce que Graham avait fait.

Wendy Williams ne l’a pas

Yahoo! Entertainment rapporte que Williams a déclaré que Graham «avait honte de ma mère» dans l’épisode du 5 mars 2020 de The Wendy Williams Show. Williams a dit qu’elle ne voulait pas que les autres mères suivent l’exemple de Graham. Elle a estimé que le comportement de Graham ne convenait pas à l’atmosphère d’un magasin.

Bien que Williams ait critiqué les actions de Graham, elle l’aime toujours en tant que personne. Elle a dit: «Ce n’est pas chaud. Ashley, je t’aime bien. Ce n’est pas chaud. “

Williams a déclaré: «Si vous emmenez votre bébé de 7 semaines chez Staples, vous regardez le bébé plus que vous ne regardez où se trouvent les Sharpies et les anneaux de papier, et les cartouches pour votre imprimante … J’aimerais juste qu’elle le fasse ‘ai fait quelque chose de différent. Ce n’est pas cool et je ne sais pas pourquoi nous devons le savoir sur votre Instagram. “

Comment Ashley Graham a-t-elle réagi au contrecoup?

Ashley Graham participant au Forbes Women’s Summit 2019 au Pier 60 à New York | Jamie McCarthy / .

Il est assez courant que les publications Instagram controversées comme celle-ci soient supprimées. Graham, cependant, ne semble pas en phase avec la controverse. L’image de son changement de fils est toujours sur son Instagram. Elle n’a pas commenté le contrecoup dirigé contre son comportement.

Instagram est un endroit délicat. Combien de partage est trop de partage? Chacun a des limites différentes. Ce qui peut être relaté par certains n’est «pas chaud» pour d’autres. Les commentaires de Williams étaient comparables à certains et excessivement critiques à d’autres.

