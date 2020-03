Wendy Williams et NeNe Leaks se réconcilient après la querelle de janvier

Dimanche, Wendy Williams et NeNe Leakes ont fait amende honorable.



Le travail de Wendy Williams consiste essentiellement à renverser tout le thé de son talk-show. En janvier, elle n’a même pas épargné son amie NeNe Leakes lorsqu’elle a dévoilé l’un de ses secrets au public du Wendy Williams Show. Dans les coulisses d’une pause commerciale, Williams a reçu un texte de Leakes qui se lirait, “Je quitte”, en référence à la série de téléréalité sur laquelle elle apparaît, The Real Housewives of Atlanta. Williams a pensé que c’était une bonne idée de partager cette information obtenue discrètement avec son public à son retour sur scène. Leakes a ensuite appelé Williams dans un tweet: «Les conversations privées devraient être laissées en privé! À quoi servent les petites amies si vous ne pouvez pas leur parler ces jours-là. ”

Après ce gâchis, le statut de l’amitié entre Williams et Leakes est resté un mystère. Dimanche (1er mars), ils ont révélé au monde entier qu’ils avaient fait amende honorable via une publication Instagram. Dans une vidéo, les deux hommes ont déclaré qu’ils allaient déjeuner et faire du shopping au Bergdorf Goodman de New York. Williams semblait allongé à l’amiable sur l’épaule de Leakes à l’arrière d’une voiture.

Après que Williams ait affirmé que Leakes quittait RHOA en direct, un représentant de Leakes a déclaré à Page Six: «Cela a été une période particulièrement difficile de deux semaines pour Nene, et elle s’exprimait auprès de son amie dans une correspondance privée. Rien n’a été confirmé ou officiellement décidé pour la saison prochaine. “Leakes n’a toujours pas pris de décision finale quant à savoir si elle retournera à l’émission.

