Wendy Williams exclut ses co-hôtes par peur du coronavirus

Wendy Williams est la reine de l’ombre à la télévision de jour et The Wendy Williams Show est plus fort que jamais. Cependant, dans les prochains jours, le talk-show sera un peu différent car Williams animera le spectacle en solo et sans ses co-animateurs, son public en studio. La décision a été prise à la lumière de l’épidémie de coronavirus qui continue de dominer le cycle de l’actualité avec de nouveaux cas.

L’émission a publié une déclaration sur Twitter annonçant qu’ils n’auront pas d’audience en studio lorsque l’émission sera enregistrée.

“Wendy apprécie ses co-hôtes et leur participation quotidienne, mais à la lumière du climat de santé actuel, le Wendy Williams Show n’aura pas d’audience en studio jusqu’à nouvel ordre”, indique le communiqué.

“Nous continuerons à produire un talk-show en direct tous les jours et nous nous réjouissons d’accueillir le public du studio lorsque le moment sera venu.”

Il sera intéressant de voir comment des segments comme «Hot Topics» et «Ask Wendy» fonctionneront sans les co-hôtes de Williams car ils jouent un rôle essentiel. L’animatrice de télévision appelle généralement les membres de son public après avoir réagi à une histoire ou pour la tenue qu’ils portent pour l’enregistrement.

Williams va généralement dans le public pour interagir avec eux. À la fin du spectacle, elle avait l’habitude de leur serrer la main et de les étreindre. Depuis l’épidémie de coronavirus, Williams a cessé de serrer la main des gens et les a plutôt salués en utilisant son coude.

Des talk-shows tournés sans public

Le spectacle de Williams a été le dernier à interdire aux membres du public du studio. Un autre spectacle qui enregistrera sans personne est le Dr Phil qui tourne à Hollywood.

“La santé des membres de notre public, du personnel et de l’équipe est la priorité”, a déclaré l’émission EP Carla Pennington, selon Deadline.

Lundi, Deadline a également informé que des émissions de jeu comme Jeopardy et Wheel of Fortune seraient également enregistrées sans les membres du public.

Il n’y a pas de mot sur des émissions comme Good Morning America, The View et Strahan, Sara et Keke, qui sont également diffusées en direct avec un public en studio.

Coachella annulée

Le grand festival musical, Coachella, a été reporté à octobre de cette année. L’événement du week-end devait avoir lieu les 10 et 12 avril et les 17 et 19 avril. Les nouvelles dates sont les 9-11 octobre et 16-18 octobre.

“Sous la direction du comté de Riverside et des responsables locaux de la santé, nous devons malheureusement confirmer le report de Coachella et de Stagecoach en raison des préoccupations liées à COVID-19”, indique le communiqué de Goldenvoice. «Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté.»

Le promoteur a assuré aux amateurs de musique que leurs billets “pour les dates d’avril seront honorés pour les dates d’octobre reprogrammées”. Ceux qui souhaitent obtenir un remboursement et qui ne peuvent pas assister aux nouvelles dates seront informés d’ici le vendredi 13 mars de la marche à suivre pour récupérer leur argent.

Les informations sur l’épidémie de COVID-19 changent rapidement et l’Organisation mondiale de la santé est une excellente source pour le public. Ils conseillent les gens sur la façon de se protéger contre le virus, les derniers conseils de voyage et quoi faire en cas de contact avec une personne qui pourrait avoir été affectée.