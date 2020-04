Wendy Williams fait exploser la star de RHOA Nene Leakes suite à un appel à une embuscade: «Je ne suis pas une femme au foyer»

Wendy Williams est revenue avec un tout nouvel épisode de son talk-show après une brève interruption. Le programme de jour avait été interrompu en raison de la pandémie de coronavirus et Williams héberge maintenant depuis son domicile. Après avoir été absente pendant quelques semaines, Williams est retournée cracher le feu dans son segment “Hot Topics” et pourrait avoir ravivé une querelle avec Nene Leakes.

Nene Leakes et Wendy Williams | Noel Vasquez / . / Johnny Nunez / WireImage

Pourquoi Wendy Williams s’est-elle fâchée contre Nene Leakes?

L’animatrice du talk-show a rappelé un moment qu’elle a partagé avec la star de The Real Housewives of Atlanta le vendredi 3 avril dernier. Leakes était sur Instagram Live et a contacté Williams sans avertissement qui l’a bouleversée.

«Vendredi soir, j’étais à la maison pour m’occuper de mes propres affaires… mon téléphone sonne peu après 10 heures et c’est Nene… J’ai dit:« Salut Nene, pourquoi cries-tu? Pourquoi sommes-nous sur haut-parleur, votre maison est assez grande? Que faites-vous? », A expliqué Williams. “Elle [NeNe] J’ai dit: «Fille.» J’ai dit: «Oui Nene, pourquoi parles-tu si fort?» Elle a dit: «Je suis ici avec tout mon peuple…» »

Notre week-end entre filles se termine lentement @wendyshow

Un post partagé par Nene Leakes (@neneleakes) le 2 sept. 2019 à 17:14 PDT

Leakes FaceTimed Williams et cela ne s’est pas bien passé avec l’animatrice de télévision car elle n’est pas fan de cette fonctionnalité.

“Vous savez que je n’ai pas de visage ou de temps pour FaceTime, point”, a ajouté Williams. “Si je ne le fais pas pour mes propres parents de la série, pourquoi le ferais-je pour quelqu’un là-bas. J’aime NeNe, mais elle est toujours une personne là-bas pour moi! “

La star de RHOA voulait discuter avec Williams mais cette dernière était réticente car elle croyait qu’elle filmait pour l’émission Bravo.

“Honnêtement, c’est là que l’embuscade entre en jeu. Elle a dit: ‘Wendy, regarde’ – elle était dans les cheveux et le maquillage et la garde-robe avec tout son peuple – elle a dit: ‘Nous filmons et je veux que vous soyez sur le haut-parleur.’ dit: “Non, je l’ai fait pour toi une fois.” Tu te souviens de mon apparence? Une fois! Je l’ai dit très clairement, je ne suis pas femme au foyer. Désolé, ma carrière est un peu… différente… que celle de femme au foyer. Je n’ai pas besoin de ce genre d’attention. “

Qu’est-ce qu’un samedi soir à New York sans @wendyshow #girlsniteout #mybitchhhhhhh # wekeepit1000 #hbic #og #theone #rhoa

Un post partagé par Nene Leakes (@neneleakes) le 23 novembre 2019 à 22h10 PST

Nene Leakes et Wendy Williams ont-ils parlé après?

Williams a dit qu’elle avait finalement raccroché à Leakes et n’avait toujours pas eu de nouvelles d’elle car elle ne s’était pas excusée non plus.

«Lorsque vous appelez quelqu’un et que vous voulez qu’il participe à quelque chose, vous l’appelez d’abord haut-parleur dans l’autre pièce. Dites: «Je veux enregistrer avec vous, je voulais voir si je pouvais», a suggéré Williams, même si la réponse serait toujours la même. – “Non, je ne suis pas femme au foyer.”

Plus tard, Leakes a publié un message crypté sur Instagram. De nombreux fans ont interprété cela comme sa réponse au nouveau drame avec Williams.

“Le manque de respect du public et les excuses privées ne se mélangent pas”, a déclaré Leakes.

Non merci… mais de toute façon consultez www.colormanewigs.com www.ladiesofsuccessmiami.com téléchargez mon nouveau single HUNNI sur ITunes le 12 avril

Un post partagé par Nene Leakes (@neneleakes) le 6 avr 2020 à 17h20 PDT

L’amitié entre Leakes et Williams a été difficile au fil des ans. La star de RHOA a récemment révélé que l’ex-mari de Williams avait peut-être quelque chose à voir avec le fait qu’elle n’ait pas son propre talk-show. Leur amitié était sur une bonne voie mais cela aurait pu la faire dévier quelque part dans l’obscurité. Une chose est sûre, ils en parleront tous les deux assez tôt.

