Wendy Williams finalise le divorce de Kevin Hunter

Wendy est célibataire célibataire.



Après avoir officiellement demandé le divorce de son mari, Kevin Hunter, en avril dernier, Wendy Williams est enfin célibataire. L’animateur de télévision controversé a pris la décision de mettre fin à leur mariage de plus de 21 ans après que sa fréquente infidélité l’ait finalement conduit à imprégner sa prétendue maîtresse, Sharina Hudson. L’enfant amoureux de Kevin était la dernière goutte pour Wendy, et maintenant, elle peut tout mettre derrière elle. Le divorce de Wendy et Kevin a été approuvé mardi par un juge du New Jersey. Les documents officiels du tribunal précisent quels biens iront à quel conjoint, y compris leurs biens immobiliers et leurs actions commerciales.

Leur ancienne maison à Livingston, dans le New Jersey, est déjà sur le marché, mais les bénéfices de la vente seront partagés à 50/50 entre Wendy et Kevin. Wendy a heureusement la chance de garder leur maison en Floride, car sa mère y réside actuellement, tandis que Kevin a reçu le produit d’une maison de Morristown, dans le New Jersey, qu’il a récemment vendue. Il était également indiqué dans les documents que chaque partie détenait des parts égales de leur société de production. Cependant, Kevin prévoit de vendre sa portion à Wendy, afin qu’elle devienne l’unique propriétaire. Elle lui versera un montant forfaitaire plus une indemnité de départ, bien que les montants spécifiques soient confidentiels. À l’exception d’une sculpture, Wendy gardera tous ses meubles et Kevin gardera sa Ferrari et sa Rolls-Royce.

Le couple s’est rencontré pour la première fois sur une patinoire en 1994 et s’est marié 3 ans plus tard. Ils ont un enfant ensemble, leur fils de 19 ans, Kevin Hunter Jr.

