Wendy Williams finalise le divorce de Kevin Hunter et devient propriétaire unique de son entreprise

Les détails de la scission entre Wendy Williams et Kevin Hunter font les gros titres depuis un certain temps. Les anciens conjoints étaient proches étant donné qu’ils étaient mariés depuis des décennies, mais travaillaient également ensemble. Découvrez comment ils se séparent financièrement et comment l’hôte du Wendy Williams Show est devenu l’unique propriétaire de son entreprise.

Wendy Williams et Kevin Hunter séparés

Kevin Hunter et Wendy Williams assistent à la fête des fêtes de 2010 de Wendy Williams | Johnny Nunez / WireImage

Le couple s’est marié en 1997. Williams a demandé le divorce en avril 2019 et il y a bientôt eu des rumeurs selon lesquelles Hunter avait engendré un enfant avec sa maîtresse, Sharina Hudson. Finalement, l’animateur de talk-show a abordé la rumeur sur The View.

«L’infidélité est une chose, un bébé plein est un tout autre sujet. Un bébé! Je ne change pas de campeur, je veux me faire dorloter », a-t-elle déclaré aux hôtes. «De ma mère, j’ai appris à transformer les citrons en limonade dans la vie. Qu’est-ce que je suis supposé faire? Asseyez-vous dans la maison et pleurez? “

Elle avait de bonnes choses à dire sur son ex-mari, qui est le père de son fils. “Big Kevin, ce n’est pas un mauvais homme”, a noté la mère. “Mais vous ne pouvez pas jeter 25 ans avant de commencer à parler de façon imprudente de l’autre personne … Je l’ai choisi et il m’a choisi. C’est comme ça. Les gens changent et il est maintenant temps pour moi de continuer ma vie. »

Williams refuse de parler mal de Hunter

Il semblait que le divorce entre eux n’était pas facile. Cependant, l’animateur de talk-show a essayé de ne pas dire de choses négatives à propos de Hunter. Elle a révélé pourquoi dans une interview au magazine The New York Times.

«Les gens veulent que je déteste, que je crie et que je parle. Je ne le ferai pas. Ça me dérange que les gens disent [Williams begins to cry] – Cela me dérange que les gens disent: «Gardez-le aussi propre que possible, parce que vous avez un enfant ensemble.» Ce n’est pas la principale raison de le garder propre », a révélé Williams. “La principale raison pour laquelle je ne parlerai pas mal de Kevin est qu’il a été mon premier véritable amour.”

Cela ne veut pas dire qu’elle n’a jamais rien de négatif à dire. “Je parle mal de lui, mais c’est à ce moment-là que je rentre dans mon appartement et que la porte est fermée et que je me parle dans le miroir”, a-t-elle admis.

Elle a finalisé son divorce et devient propriétaire unique

Page Six rapporte que Williams a finalisé son divorce d’avec Hunter. Les documents révèlent comment ils se sépareront financièrement.

Les ex-conjoints renonceront à la pension alimentaire. Williams conservera une police d’assurance-vie de 1 million de dollars sur elle, qui ira à Hunter si elle décède. Cependant, elle peut réduire le montant chaque année. Elle couvrira également l’assurance maladie de Hunter dans le cadre de sa police.

Lorsque leur maison de Livingston, New Jersey, est vendue, ils partageront le produit. Leur compte bancaire commun ira à l’animateur de talk-show et Hunter lui signera les actions de Wendy Williams Productions Inc., ce qui en fera l’unique propriétaire. Hunter est toujours partie avec une somme forfaitaire d’elle et une indemnité de départ de son entreprise.