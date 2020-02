Wendy Williams jette subtilement de l’ombre à l’ex Kevin Hunter dans chaque épisode de son émission

Wendy Williams a traversé beaucoup de choses en 2019, mais la lutte la plus importante à laquelle elle a été confrontée a probablement été le divorce de son mari de l’époque, avec qui elle était depuis plus de deux décennies, Kevin Hunter. Williams et Hunter avaient construit une longue vie ensemble, et les deux partagent un fils adolescent. Mais une fois que Williams a entendu que Hunter aurait engendré un enfant avec sa maîtresse, elle a officiellement appelé à la fin. Et maintenant, elle jette subtilement de l’ombre sur Hunter tous les jours dans son émission.

Wendy Williams et son ex, Kevin Hunter, en 2006 | Johnny Nunez / WireImage

Hunter aurait eu un enfant avec sa maîtresse de longue date en 2019

Hunter et Williams se sont rencontrés pour la première fois en 1995, et leur relation s’est rapidement réchauffée. Les deux se sont fréquentés pendant près de trois ans avant de se marier en 1997. Et tout semblait parfait – ils ont accueilli un fils ensemble, Kevin Hunter Jr., en 2000. Mais Hunter a d’abord trompé Williams seulement peu de temps après, et même si certains le pourraient pense qu’elle aurait dû le quitter alors, elle ne l’a pas fait.

Puis, des années plus tard, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles Hunter aurait eu une maîtresse. Et au moment où les deux ont divorcé, il y avait des rumeurs selon lesquelles Hunter sortait avec une autre femme depuis près d’une décennie. Bien qu’il ne soit pas clair pourquoi Williams n’a pas demandé le divorce plus tôt, une fois que la nouvelle a été annoncée que Hunter aurait accueilli un enfant avec l’autre femme, Williams l’a officiellement donné un coup de pied.

Hunter était le producteur exécutif du talk-show de Williams

La vie de Hunter et Williams était incroyablement liée,

ce qui pourrait avoir joué un rôle dans la raison pour laquelle elle a attendu si longtemps pour divorcer. Williams »

talk-show, The Wendy Williams Show,

diffusé pour la première fois en 2008, quand elle et Hunter étaient toujours ensemble. Et il

a joué un rôle majeur dans le spectacle: il était son producteur exécutif aux côtés

Williams.

Lorsque Williams a demandé le divorce, elle a également retiré Hunter de travailler sur son émission. Et chaque jour, elle rappelle aux fans ce qu’elle a fait.

Williams a continué à faire son talk-show sans son ex en tant que producteur exécutif.

Williams associe Hunter tous les jours au générique de l’émission

Bien que Williams ne mentionne jamais son mari dans la série,

elle n’a pas oublié ce qu’il lui a fait. Et elle laisse subtilement tout le monde

sachez qu’elle l’a expulsé de la production chaque jour alors que les crédits sont

roulant. À la fin du spectacle de Williams, le générique apparaît à droite du

écran. Et lorsque la ligne «producteur exécutif» apparaît, «Just Wendy» est écrit

juste en dessous.

Depuis que Hunter était le producteur exécutif de Williams, il semble qu’elle le fouette tous les jours en écrivant «Just Wendy» là où son nom était – et nous l’applaudissons totalement pour cela.

William a nié plusieurs fois de nouvelles relations

Bien que Williams semble beaucoup plus heureuse de nos jours, elle n’a pas

déplacé tout de suite. Williams semble apprécier la vie de célibataire, et même

même si elle a été vue en train de traîner avec plusieurs personnes, elle est restée

inflexible qu’elle n’est pas dans une relation. Williams a déjà nié

rumeurs sur son implication avec Robyn Crawford, et elle a récemment nié

qu’elle sortait

le bijoutier Will Da Boss. En ce moment, elle aime probablement ne pas en avoir

drame relationnel dans sa vie.