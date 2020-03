Wendy Williams ravive Feud avec Nicki Minaj

Wendy Williams vise à nouveau Nicki Minaj.

Dans l’épisode de mardi de «The Wendy Williams Show», l’animateur controversé du talk show a ravivé son bœuf avec le rappeur «Yikes» tout en taquinant son segment «Hot Topics» pour demain.

“Eh bien, apparemment, la façon dont ce spectacle se déroule aujourd’hui, nous n’avons pas eu assez de temps pour arriver à Nicki Minaj. [husband]», A déclaré Williams, selon E! En ligne. «Mais laisse-moi te dire quelque chose Nicki. Ça va être ma première histoire demain et je vais commencer avec ceci: tu n’aurais jamais dû l’épouser parce que maintenant tu as tout gâché sur ce que pourrait être ta marque. Encore une fois, vous n’aurez aucune chance lorsque vous êtes avec un homme qui tire un couteau au point de viol. Un délinquant sexuel enregistré, vous n’aurez jamais une chance avec le public. “

Williams fait référence au mari de Minaj, Kenneth Petty, qui a été arrêté pour ne pas s’être enregistré comme délinquant sexuel en Californie. La semaine dernière, Petty est entré dans la base de données californienne des délinquants sexuels et fait maintenant face à des accusations fédérales. Son statut de délinquant sexuel découle d’une condamnation de 1995 pour tentative de viol au premier degré.

WENDY WILLIAMS À LA FIN DE SON SPECTACLE SUR NICKI MINAJ ET SON MARI DÉLINQUANT SEXUEL ET FRÈRE PÉDOPHILE 💀💀💀💀💀💀💀💀💀 pic.twitter.com/yhkk8HrJFx

– ESSENCE_OF_BRIM (@ESSENCE_OF_BRIM) 10 mars 2020

Williams a ajouté: «Il n’y a qu’une chose pire que de toucher des enfants et de tirer des couteaux et c’est un meurtre. Soit dit en passant, il est allé en prison pour homicide involontaire. Oh, je pense que je viens de faire l’histoire. Non, allez creuser. Il y en a plus. Tout le monde commence à creuser. Allez creuser. “

Après que le passé criminel de Petty ait refait surface en 2018, Minaj a défendu son homme. “Il avait 15 ans, elle avait 16 ans … dans une relation”, a-t-elle dit. «Mais allez awf, Internet. Vous ne pouvez pas gérer ma vie. Vous ne pouvez même pas gérer votre propre vie. Merci boo. “

Minaj et Williams ont une histoire controversée. En novembre, le rappeur Queen a appelé Williams pour ridiculiser sa relation. “Il ne s’agit pas de faire votre travail”, a-t-elle déclaré lors d’un épisode de Queen Radio. «Il y a des gens qui rapportent les nouvelles et il y a des gens qui le font avec une mauvaise intention dans leur cœur, la méchanceté. Et je prie pour vous parce que je sais que vous souffrez et je sais que vous devez être malade et humilié. “

Elle a également abordé les problèmes conjugaux de Williams avec son ex-mari, Kevin Hunter, qui a eu un bébé avec une autre femme pendant leur mariage. «Lorsqu’une femme n’est pas vraiment aimée à la maison, la méchanceté est d’un type différent. Je voulais donc vraiment prier pour vous aujourd’hui, car regardez où vous en êtes maintenant dans votre vie », a ajouté Nicki. “Vous êtes resté là-bas à être vicieux pendant tout ce temps, et vous avez payé la maîtresse de cet homme pendant toutes ces années. Vous avez payé pour ses achats, vous avez payé pour ses hôtels, salope, vous avez probablement même payé ses factures de GYN, vous avez payé pour faire accoucher ce bébé, ho. Comment ça va, stupide. Réveillez-vous, hos. “

Williams, qui avait précédemment qualifié Minaj de «rappeur échoué», prévoit de parler encore plus de Minaj et Petty lors de l’émission de mercredi.