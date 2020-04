Wendy Williams reprendra le tournage du talk-show à domicile

“The Wendy Williams Show” sera enregistré depuis le domicile de l’hôte à partir de ce moment, à la suite de la pandémie de coronavirus.



Wendy Williams a annoncé que son talk-show de jour reprendra bientôt le tournage, mais sera plutôt enregistré depuis son domicile plutôt que depuis le studio en raison des mesures de distanciation sociale mises en œuvre à la suite de la pandémie de coronavirus. Comme la diffusion de COVID-19 a entraîné la fermeture de productions à travers les États-Unis, de nombreux animateurs de talk-show ont décidé de tourner leurs programmes dans le confort de leur propre maison, dans le but de continuer à pratiquer la distanciation sociale tout en gardant les apparences. Initialement, avant l’escalade de la pandémie, les talk-shows enregistraient sans public de studio, y compris The Wendy Williams Show. Cependant, après avoir admis qu’elle était prête à “risquer” pour continuer à filmer en studio, le spectacle de Wendy a été reporté indéfiniment le mois dernier. Maintenant, Wendy a partagé qu’elle reprendrait le tournage de son émission depuis chez elle à New York.

Astrid Stawiarz / . pour SiriusXM

“Je ne suis peut-être pas dans mon fauteuil violet”, a déclaré Wendy dans un communiqué, “et cela peut ne pas se ressembler, mais je suis très excité de revenir à mes Wendy Watchers … il y a tellement d’incertitude dans tous nos mondes maintenant et nous avons besoin les uns des autres! De nouveaux épisodes commenceront à être diffusés le lundi 6 avril, avec des séquences combinées des segments à domicile de Wendy ainsi que des clips inutilisés d’avant l’arrêt de la production.

Via

.