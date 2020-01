Wendy Williams s’excuse de se moquer de la star du “Joker” Joaquin Phoenix

L’animatrice de télévision Wendy Williams s’est excusée après les commentaires controversés qu’elle a faits sur son émission sur la cicatrice des lèvres de la star du Joker Joaquin Phoenix.

Lorsque Wendy Williams a parlé des Golden Globes dans un épisode de son émission plus tôt cette semaine, elle a fait des commentaires douteux sur la star du Joker, Joaquin Phoenix. Au cours de son segment “Hot Topics”, Wendy Williams a souligné la cicatrice de lèvre de Joaquin Pheonix.

À la suite des commentaires faits à propos de Joaquin Phoenix dans son émission, Wendy Williams a subi des réactions en ligne de nombreux fans. Joaquin Phoenix n’a jamais répondu aux commentaires de Wendy Williams, mais la star du Joker a déjà parlé de sa cicatrice pour les lèvres, disant que c’était quelque chose avec lequel il était né. Wendy Williams a publié plus tard des excuses sur son Twitter. Vous pouvez voir le tweet de Wendy Williams ci-dessous.

. @ Bighill44 Nous pensons à Beau aujourd’hui alors qu’il est en chirurgie. Je tiens à m’excuser auprès de la communauté des fentes et en l’honneur de Beau’s, notre émission fait un don à @operationsmile et @AmerCleftPalate et encourage nos Wendy Watchers à en savoir plus et à soutenir la communauté des fentes.

Combien de prix pensez-vous que Joker gagnera aux Oscars? Est-ce que Joaquin Phoenix sera le meilleur acteur? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du Joker de Joaquin Phoenix:

Le réalisateur Todd Phillips «Joker» est centré sur l’ennemi juré emblématique et est une histoire de fiction autonome et originale jamais vue sur grand écran. L’exploration par Phillips de Arthur Fleck, qui est incarné de manière indélébile par Joaquin Phoenix, est celle d’un homme qui a du mal à trouver son chemin dans la société fracturée de Gotham. Un clown à louer de jour, il aspire à être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Pris dans une existence cyclique entre l’apathie et la cruauté, Arthur prend une mauvaise décision qui provoque une réaction en chaîne d’événements qui s’intensifient dans cette étude de caractère granuleuse.

Réalisé par Todd Phillips à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver, Joker stars Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Brett Cullen, Glenn FleshleRemark r, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais et Shea Whigham.

Joker joue maintenant dans les salles!

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

