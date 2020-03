Wendy Williams Show On Hiatus Over Coronavirus – Aucun calendrier de retour

HISTOIRES CONNEXES

Comme tous les sujets d’actualité, le coronavirus ne sera pas ignoré par Wendy Williams. Plus précisément, le Wendy Williams Show est interrompu «indéfiniment» en réponse à la pandémie croissante.

Dans une note obtenue par Deadline, les producteurs de The Wendy Williams Show ont informé leur staff jeudi après-midi…

À notre personnel dévoué de Wendy Show:

La sécurité et le bien-être de nos employés sont notre priorité absolue. Compte tenu de l’escalade actuelle du Coronavirus, la production sera suspendue indéfiniment. Cependant, le bureau restera ouvert pour que vous récupériez tout matériel ou objet personnel. Au lieu de spectacles en direct, nous diffuserons des rediffusions et nous continuerons de surveiller la situation avec le CDC et les responsables de la ville pour déterminer le meilleur moment pour revenir et produire à nouveau des spectacles en direct. Merci pour tout ce que vous faites et restez en sécurité!

–

Si vous avez gardé un œil sur l’actualité du divertissement, vous savez que The Wendy Williams Show n’est que la dernière production à fermer en réponse à la propagation du coronavirus. NBC a annoncé jeudi que le Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night With Seth Meyers étaient en pause.

Laquelle de vos corrections de fin de soirée ou de jour vous manquera le plus? Déposez votre choix dans un commentaire ci-dessous.

