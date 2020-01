Wendy Williams sous le feu pour se moquer du palais de Joaquin Phoenix

Beaucoup de gens ne ressentent pas les commentaires de Wendy Williams sur la fente palatine de Joaquin Phoenix.



Wendy Williams prend de la chaleur pour avoir fait des commentaires sur la fente palatine de Joaquin Phoenix dans un récent épisode de son émission télévisée de jour, The Wendy Williams Show. Cet épisode particulier a été diffusé le 7 janvier lors du segment “ Hot Topics ” de Wendy où elle est venue à la défense de Beyonce pour avoir refusé de se lever lors de l’annonce du discours d’acceptation du Golden Globes Best Actor Award de Phoenix.

Dans le segment, Williams taquine Phoenix en plaisantant à propos de son état en déclarant: “Quand il se rase la moustache, il a une fracture capillaire”, a-t-elle dit. “Il en a une – comment appelez-vous cela? Fente labiale, fente palatine.”

Williams a suivi son commentaire en accrochant son doigt sur sa lèvre supérieure afin d’imiter le défaut de naissance quelque peu commun. Maintenant, près d’une semaine plus tard, les fans et les militants font un tollé sur les commentaires narquois de Williams qui affectent les enfants du monde entier.

La célébrité britannique, Carol Vorderman, 59 ans, qui se trouve également être une ambassadrice de la Cleft Lip and Palate Association, a tweeté son dédain pour les commentaires de Williams en disant: “Je suis vraiment dégoûté par ce @wendywilliams .. Imitant une fente labiale, et faire une blague à ce sujet est honteux. Avez-vous une idée de la douleur et des opérations qu’un enfant atteint d’une fente doit traverser à mesure qu’il grandit? “

Bien que la star du Joker n’ait jamais officiellement abordé sa cicatrice de fente labiale, ce n’est probablement pas une maladie pour l’acteur primé qui célèbre actuellement le succès comme son rôle en tant que l’un des ennemis de Batman. Découvrez le segment où Wendy Williams entre sur la fente labiale de Joaquin Phoenix à la marque 11:15 dans la vidéo ci-dessous.

.