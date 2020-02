Wendy Williams supplie les fans d’Adele de la «laisser vivre» – voici pourquoi

Wendy Williams aime discuter des nouveautés dans le divertissement des célébrités via son segment «Hot Topics» sur The Wendy Williams Show. Chaque matin, Williams s’assoit sur sa chaise et sirote son thé tout en renversant le thé à son public et aux téléspectateurs sur les nouveautés en matière de divertissement. Et le 7 février, elle a défendu Adele après avoir appris que les fans d’Adele étaient déçus de quelque chose.

Williams aime donner son avis

Avant même que Williams ne reçoive un talk-show de jour, elle était

n’hésite pas à dire ce qu’elle ressent. Williams aime donner son avis sur

la vie des célébrités, et c’est devenu la partie la plus connue de son talk-show.

Chaque matin, elle s’assoit avec des fans et donne son avis sur ce qui se passe dans

le monde des célébrités.

Parfois, Williams a des pensées qui ne vont pas bien avec tout le monde; elle a récemment appelé Rob Kardashian pour avoir fréquenté la star de Love & Hip Hop Tommie Lee, et Lee a ensuite critiqué Williams sur les réseaux sociaux. Williams a également qualifié la fille de Lori Loughlin Olivia Jade de “stupide” et “autorisée” au milieu du drame du scandale des admissions à l’université.

Les fans d’Adele seraient bouleversés par la fermeture d’Adele de sa compagnie de tournée

Il est récemment apparu qu’Adele avait fermé sa compagnie de tournée, ce qui inquiète les fans qu’elle ne pourrait plus jamais rejouer un autre spectacle. Le Daily Mail a rapporté qu’Adele avait fait des millions de dollars de sa compagnie de tournée, Remedy Touring LLP, ce qui rendait encore plus intéressant qu’elle l’aurait fermé – à moins que cela ne signifie que ses concerts appartenaient au passé. Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la liquidation de l’entreprise, bien que les fans craignent le pire.

Williams défend Adele, dit que les fans doivent «la laisser vivre»

Williams a discuté de la compagnie de tournée d’Adele le 7 février

spectacle, suggérant que les fans n’ont pas le droit d’être bouleversés par la

fermeture. Williams est venu à la défense d’Adele, disant que les fans devaient «la laisser

vivre “et si elle ne veut plus faire de tournée, c’est à elle de décider.

«Pouvez-vous simplement la laisser vivre? Elle a «Bonjour» et toutes ces autres choses – sa musique vous mettra en forme pour la vie », a déclaré Williams. “Je ne pense pas qu’Adèle ait plus besoin de tourner si elle ne veut pas; elle nous a donné tout un tas de bon travail… Si elle veut revenir dans cinq ans, nous serons là pour ça. »Les fans du public ont applaudi Williams pour avoir soutenu le chanteur.

Adele a pris une longue pause dans la musique

Cela fait environ cinq ans qu’Adele a sorti une nouvelle musique,

et il a été récemment annoncé qu’elle sortirait enfin de nouvelles chansons en 2020.

Maintenant, cependant, avec le pliage de la société de tournée, les fans sont toujours préoccupés par ce que

L’avenir d’Adèle tient en termes de performances. Mais Williams a noté que Adele

a un

fils de sept ans, et elle voudra peut-être faire une pause de tournée pour un

tout en l’élever correctement et être là pour lui.

À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que cela signifie pour le “Set Fire to

l’avenir de la chanteuse Rain », mais le temps nous dira si elle revient sur scène.