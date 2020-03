Wendy Williams veut «risquer» de continuer à tourner son émission

Wendy Williams évoque le vieil adage, «le spectacle doit continuer», avec ses commentaires sur l’arrêt de «The Wendy Williams Show».



Wendy Williams, alors que son émission, The Wendy Williams Show, est en pause, est apparue sur le Dr Oz et a expliqué comment elle avait appris que son émission allait arrêter la production, selon PageSix.

“J’ai reçu un appel téléphonique, honnêtement, et l’appel téléphonique était,” Wendy? “Je me disais:” Quoi? Qu’est-ce que je fais mal maintenant? “Je pense toujours que j’ai des ennuis. Ils ont dit: «Nous fermons tous tout, tous les réseaux. Personne ne fera de nouveaux spectacles. Nous voulons que tous les hôtes se portent bien. », A-t-elle expliqué.

«J’ai dit:« Mais je peux le faire même sans public. Je n’ai même pas besoin d’avoir les membres du personnel là-bas parce que je l’ai fait pendant deux jours. “Mais ils ont dit:” Non. Nous devons vous avoir à la maison, indéfiniment. »Il n’y aura plus de Wendy ni aucune des autres personnes pendant un certain temps.

“Je suis prêt à le risquer avec un appareil photo et une lampe de poche. Je suis prêt à retourner au travail la semaine prochaine. Je suis prêt à retourner au travail quand nous le voudrons – allez, allons-y! “

Quant à savoir quand le Wendy Williams Show reviendra, une date est toujours dans l’air. L’épidémie de coronavirus ne montre aucun signe d’arrêt prochain.

