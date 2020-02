Wesley Snipes aurait été prêt à jouer le méchant de Blade

Malgré la fin du panel des Marvel Studios au San Diego Comic-Con de l’année dernière en annonçant que Mahershala Ali, double récipiendaire d’un Oscar, avait été choisi pour diriger le redémarrage de Marvel Cinematic Universe. Lame, il n’y a eu pratiquement aucun mouvement sur le projet depuis. Aucun réalisateur ou scénariste n’a été officiellement confirmé, et il n’y a même pas encore d’indication de date de sortie, bien que les signes indiquent que le Daywalker reviendra à un moment donné au cours de la phase cinq.

De toute évidence, il se passera beaucoup de choses dans les coulisses, avec Kevin Feige admettant qu’Ali lui-même était la force motrice pour y arriver, mais tout ce que nous avons entendu sur Blade jusqu’à présent n’est que de la spéculation. Le scénario le plus probable est qu’il commence à tourner à un moment donné l’année prochaine, avec Marvel plein les mains tout au long de 2020 avec pas moins de dix films et émissions Disney Plus devant les caméras dans les mois à venir.

Blade de 1998 est sans doute l’un des films de bandes dessinées les plus importants jamais réalisés, bien sûr, rétablissant le genre comme une avenue viable et lucrative pour Hollywood, et ouvrant la voie au boom qui a vraiment démarré avec X-Men de Bryan Singer à le tournant du millénaire. Pour beaucoup de gens, Wesley Snipes est la version définitive du personnage, il n’est donc pas surprenant que les fans fassent savoir qu’ils voulaient qu’il apparaisse au redémarrage sous une forme ou une autre.

L’acteur a déjà donné sa bénédiction à la dernière version de Blade, bien que ses commentaires donnaient l’impression que des éloges étaient dirigés vers son remplaçant plutôt que Marvel eux-mêmes. Et bien qu’il ait été question d’un bref caméo depuis un certain temps maintenant, nous entendons que l’homme de 57 ans pourrait avoir un rôle plus important à jouer.

Selon nos sources – les mêmes qui ont révélé le rôle top secret de John Cena dans Fast & Furious il y a 9 mois et ont déclaré qu’un She-Hulk Show arriverait à Disney Plus, qui ont maintenant tous deux été confirmés – Marvel examine la idée de lancer Snipes comme Dracula dans le redémarrage de la lame. Et bien qu’il ne soit pas certain que cela se produira, nos informations indiquent que le studio en parle définitivement, malgré les préoccupations concernant son comportement souvent erratique sur le plateau.

Cela étant dit, cela pourrait être un peu trop distrayant et en dehors du M.O du MCU. d’avoir le gars que de nombreux publics reconnaissent Lame jouer le méchant dans un redémarrage, ce qui ne conduirait probablement qu’à des comparaisons entre Snipes et Ali, mais la balle est maintenant dans le camp de Kevin Feige s’il veut le ramener ou non. Et d’après ce que nous avons entendu, le producteur veut vraiment qu’il soit impliqué sous une forme ou une autre. Même si ce n’est pas comme Dracula.