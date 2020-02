West Side Story, ses débutantes font l’histoire à Broadway

1/4

Faire l’histoire à Broadway | AP

Ilda Mason, Israel Del Rosario et Satori Folkes-Stone | AP

Satori Folkes-Stone | AP

Israël Del Rosario | AP

Il y a trente-trois débutants de “West Side Story” mêmes qui maintiennent un record à Broadway dans l’oeuvre musicale.

L’œuvre musicale, qui repose librement sur “Roméo et Juliette” Après quelques amoureux piégés dans le monde violent des gangs, il a eu sa première officielle jeudi dernier.

Le casting diversifié et jeune est arrivé à Théâtre Broadway de Cuba et du Panama à Los Angeles et au Massachusetts.

Vous pouvez être intéressé: Jaime Camil: “Ce que j’aime le plus, ce sont les difficultés”

Le casting comprend des artistes qui ont dansé à la mi-temps de la NBA, des vétérans du théâtre roulant et des danseurs de ballet de Los Angeles, une variété de personnages.

Voici quelques-unes des histoires de trois d’entre eux.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

«WEST SIDE STORY» POUR UN DOUBLE MATCH

Ilda Mason Non seulement il fait ses débuts à Broadway, mais il fait également ses débuts au cinéma, dans les deux cas dans les versions “West Side Story”.

“C’est fou”, reconnaît-il.

DE LA NBA À BROADWAY

Israel Del Rosario J’étais dans une classe d’histoire au lycée de Fort Lauderdale, en Floride, quand il a reçu un message texte sur les auditions locales pour “West Side Story”, espérons-le, poursuivez vos études et ne partez pas lorsque la célébrité arrivera.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

«J’ai appelé ma mère et elle est venue me chercher et deux heures plus tard, elle était sur la liste d’audition, c’est aussi simple», dit-elle en se levant pour demander la permission d’aller aux toilettes et elle est partie.

“MON THÉÂTRE”

Travailler au Broadway Theatre a une signification particulière pour un natif de Los Angeles de seulement 23 ans: sa mère a travaillé dans le même théâtre dont nous parlons Satori Folkes-Stone.

À la fin des années 1970, sa mère, Neisha Folkes, a participé à des productions de “The Wiz” et “Guys and Dolls” au même endroit où sa fille entre maintenant huit fois par semaine qui fait partie du disque avec 32 autres personnalités et camarades de casting.

Lire aussi: Raúl Araiza a retrouvé l’amour dans l’émission d’aujourd’hui, disent-ils

.