Westside Gunn, Conway et Benny The Butcher interprètent “Dr. Birds” dans “The Tonight Show”

Des semaines après la sortie de leur single “Dr. Birds” de WWCD (What Would Chine Do), Westside Gunn, Conway The Machine et Benny The Butcher ont interprété le titre sur le Tonight Show avec Jimmy Fallon. Le trio Griselda Records, Buffalo, New York a amené sa ville natale sur la scène principale en présentant un clip vidéo qui montrait l’inspiration derrière le titre du morceau: un restaurant à Buffalo.

“Je suis très excité, c’est l’homme du dope”, a déclaré Conway à propos de sa performance de Tonight Show. «Je regarde le spectacle chaque fois que j’en ai l’occasion, et j’apprécie le spectacle, et c’est juste génial d’en faire partie avec ma musique pour m’y amener et pouvoir représenter Buffalo sur cette plateforme.» Il a ajouté: “Nous sommes fidèles à nous-mêmes et nous sommes fidèles à notre propre son qui est le côté est du son de Buffalo, New York.”

Griselda Records est connu comme l’un des collectifs les plus assidus du hip hop, et leur amour pour leur ville ne passe pas inaperçu. “Ils sont très fiers de cette communauté, et c’est bien de les voir atteindre le succès et apparaître sur Jimmy Fallon”, a déclaré le maire de Buffalo Byron Brown. Découvrez les Griselda et leur style de rue sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon ci-dessous.

