CS Soapbox: Westworld est une simulation à l’intérieur d’une simulation

Dans la série allemande de Rainer Werner Fassbinder de 1973, Monde sur un fil, un ingénieur en cybernétique supervise un supercalculateur qui héberge un monde artificiel contenant des milliers d’unités d’identité – des programmes qui vivent en tant qu’êtres humains, ignorant que leur monde n’est pas réel. Après qu’une unité ait réalisé la nature de sa réalité, l’ingénieur superviseur commence à voir des anomalies non seulement au sein du supercalculateur mais dans le monde qui l’entoure. Il finit par découvrir qu’il existe à l’intérieur d’une simulation comme celle qu’il supervise – un récit de poupée matriochka.

Dolores Abernathy a échappé à sa simulation, le parc Westworld de Delos à la fin de la saison dernière. La première de la saison trois, «Parce Domine» la retrouve dans le «vrai» monde, prête à mettre 2058 à genoux; pour ce faire, elle a besoin d’influence et d’informations. Utilisant ses ruses féminines, Dolores s’aligne avec Liam Dempsey Jr., fils du défunt co-fondateur et PDG d’Incite, une société de collecte et d’analyse de données – il est un gros problème.

CONNEXES: CS Soapbox: le devineur de Batman doit être le principal antagoniste du film

Au début du premier épisode, nous voyons le couple lors d’une fête, entouré d’invités aisés. L’un de ces invités, Roderick, fait une suggestion enivrée: «rien de tout cela n’est réel. Nous vivons dans une simulation… Quelle putain d’ironie serait-ce s’ils mettaient une simulation à l’intérieur d’une simulation? C’est une énorme baise. ” Dolores répond en disant que «les gens croient aux choses qui les aident».

Westworld les créateurs, Lisa Joy et Jonathan Nolan n’ont pas simplement jeté cette interaction là-dedans sans but. Ils veulent que le public y réfléchisse; c’est une diversion ou un indice. Ce dernier semble être la raison la plus apparente.

Le deuxième épisode de la saison trois, “The Winter Line” nous réunit avec Maeve alors qu’elle se réveille dans Warworld, du moins c’est ce que nous pensons. Grâce à l’intuition de Maeve, elle se rend vite compte qu’elle est dans une simulation; non seulement Warworld n’est pas réel (duh), mais le monde entier et tous ses habitants sont faux. Même le remasterisé numériquement Lee Sizemore, qui croit qu’il est un vrai garçon, en fait, non. Maeve échappe à cette réalité virtuelle en présentant au système des paradoxes, des équations qu’il ne peut résoudre – elle le surcharge.

Pendant l’évasion de Maeve, nous voyons que son cerveau / perle est dans une salle de stockage avec les perles des autres. Cela soulève la question: combien de réalités sont simulées pour chaque hôte? Chacun a-t-il le sien? Quoi qu’il en soit, Maeve prend le contrôle d’un robot de libération conditionnelle, attrape sa perle et se dirige vers les collines. Le robot est allumé avant même de nettoyer le terrain du complexe.

CONNEXES: CS Soapbox: voulons-nous vraiment que Lethal Weapon 5 se produise?

Lorsque Maeve se réveille ensuite, elle est dans le monde réel (vraisemblablement) où elle rencontre Engerraund Serac. Dans l’épisode un, Liam Dempsey raconte à Dolores que lorsque son père est décédé, il a été exclu de Roboam, l’IA la plus avancée du monde. Roboam est le joyau de la couronne d’Incite. La personne qui contrôle Rehoboam est le co-fondateur d’Incite, Serac.

Au cours des saisons un et deux de Westworld nous découvrons que quelqu’un fuit des informations de Délos vers le monde extérieur. Semblable à ce que fait Incite, Delos utilise ses parcs pour collecter des informations impératives sur ses puissants invités, puis implanter ces données dans des copies hôtes d’êtres humains réels – plus de carburant pour le feu de Roboam. Il s’avère que Catherine Hale était la taupe, transmettant des données à Serac (nous le découvrons à la fin de l’épisode 3). Rehoboam de Serac surveille et analyse les êtres humains à un tel degré que le code du système peut prédire comment et quand un homme va mourir. Le sérac pourrait tout aussi bien être omnipotent; quand on dit à Maeve qu’il attend Dolores et les autres, on se rend compte qu’il l’est probablement.

Cela nous amène à Caleb Nichols et à l’épisode trois, “The Stray”. Caleb n’est pas un hôte ou un acteur majeur de l’industrie technologique, c’est juste un gars. Un vétéran de la guerre qui a tourné la construction a travaillé et a l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans son monde. Entrez dans le Morphée pour Neo, Dolores de Caleb. Elle l’emmène dans un restaurant où sa mère l’a abandonné il y a des décennies. Après avoir décrit les circonstances exactes et la conversation qui ont encadré ces moments, Caleb tombe en panne (bravo au jeu d’Aaron Paul). Le voyage dans le passé se termine sur une jetée où Roboam a prédit que Caleb se tuerait, martelant son point de départ – tout le monde est esclave de l’illusion de l’incitation.

Un cercle chronologique précède chaque épisode de la saison trois, sauf “The Winter Line”. C’est peut-être parce que «The Winterline» s’est déroulé dans une réalité que Roboam ne pouvait pas voir – une autre simulation. La chronologie énumère diverses attaques terroristes et catastrophes naturelles qui ont eu lieu avant la mise en place d’un système en 2039. Serac parle brièvement avec Maeve de la façon dont le monde était en ruine avant qu’il n’intervienne; nous savons qu’il considère Dolores comme une menace et a demandé l’aide de Maeve. A la fin de l’épisode 3, la fausse Catherine Hale rencontre Serac puis sa projection disparaît.

CONNEXES: CS Soapbox: The Good Place est la comédie la plus déprimante de NBC (dans le bon sens)

Westworld aime ses mystères. Lisa Joy et Jonathan Nolan ont énigmé les trois premiers épisodes de cette saison avec beaucoup d’indices. Par exemple, Serac est l’homme le plus puissant du monde et a en quelque sorte maintenu un anonymat complet. Et si Roboam est le centre du labyrinthe, la lutte vers la conscience? Et si Serac est un ingénieur en cybernétique qui supervise un supercalculateur et se projette dans la simulation? Une simulation que les exploits de Dolores surchargeront inévitablement, tout comme Maeve le fait dans “The Winter Line”.

L’histoire de Westworld pourrait être une équation à résoudre par Dolores; cependant, une fois qu’elle l’a résolu, si tout le monde est un programme comme les perles coincées dans le complexe de Serac, il n’y a nulle part où aller. Dolores aura échangé une prison contre une autre. J’espère que ce n’est pas WestworldC’est une grande révélation. Mettre fin à une histoire en laissant le protagoniste se réveiller d’un rêve est banal, cliché et dénué de sens – “une énorme baise.” Malheureusement, ça commence à ressembler à WestworldLes écrivains se sont repliés dans un coin intellectuel; la première saison était passionnante, surprenante, perspicace et ÉNORME. La seule façon de continuer ce genre d’histoire est d’écrire comme si vous mettiez des poupées en bois de taille décroissante l’une dans l’autre.