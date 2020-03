‘Westworld’ perd la moitié de son public lors de la première de la troisième saison

Après une attente de près de deux ans, «Westworld» est de retour avec une troisième saison qui s’ouvre sur le monde réel avec un ton moins alambiqué. Cependant, Cette ouverture ne s’est pas accompagnée d’un plus grand suivi public., puisque, suivant la tendance générale, la proposition ambitieuse a décliné son offre sur la télévision traditionnelle, couvrant relativement bien sa baisse avec d’autres chiffres.

Charlotte dans la troisième saison de «Westworld»

Selon les données fournies par The Hollywood Reporter, la première de la troisième saison sur HBO a rassemblé en moyenne 901 000 téléspectateurs, ce qui représente une baisse considérable par rapport aux 2,05 millions atteints par les débuts du second. La retransmission et les visualisations numériques qui ont suivi ont permis d’augmenter le chiffre global de 800 000 téléspectateurs, ce qui reste à 1,7 million, encore loin des 3 millions au total du deuxième sa première nuit.

Par conséquent, ce nouveau départ tombe à la fois sur ses émissions linéaires et numériques, en s’appuyant plus que d’habitude sur ses données de streaming, qui sont de plus en plus pertinentes dans le paysage télévisuel. En ajoutant le reste des chiffres, la deuxième saison de «Westworld» a fini en moyenne 9,2 millions de téléspectateurs par épisode, un plafond qui ne peut être atteint par le tiers que s’il s’accompagne d’une croissance notable de la consommation numérique.

Chargé de nouvelles

Malgré cette pierre d’achoppement, «Westworld» vit un moment très prometteur. L’arrivée de la troisième saison a introduit de nouveaux personnages, tels que Caleb, joué par Aaron Paul, et a conduit les protagonistes hôtes à élargir leurs points de vue, en intégrant le monde réel de manière radicale dans l’intrigue. Il reste sept épisodes à venir, dans ce qui sera la saison la plus courte à ce jour.

.