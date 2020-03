Westworld Season 3 Premiere Classifications en baisse – / Film

Les gens du monde entier sont coincés à l’intérieur en ce moment, ce qui signifie que regarder la télévision atteint un niveau record. Mais apparemment, même les quarantaines et l’auto-isolement n’étaient pas suffisants pour stimuler la première saison de Westworld. Les chiffres sont là, et ils révèlent que les cotes d’écoute de la première saison de Westworld 3 étaient en baisse de 57% par rapport à la première de la saison 2. La saison 2 sinueuse et quelque peu confuse semblait frustrer de nombreux téléspectateurs – et il semble que cette frustration se soit traduite par une aliénation.

Variety rapporte que les cotes d’écoute de la première de la saison 3 de Westworld étaient considérablement inférieures à la saison 2. La première, qui a été diffusée dimanche, a attiré 901 000 téléspectateurs au total, soit 57% de moins que la saison 2, qui a attiré un total de 2,1 million. Lorsque vous intégrez l’audience numérique dans le mix, le nouvel épisode comptait 1,7 million de téléspectateurs sur les plateformes de HBO.

Cependant, il y a d’autres facteurs à prendre en considération. Plus précisément, la première était en concurrence avec le dernier débat démocrate. Il convient également de noter que, même si les chiffres étaient en baisse par rapport à la saison 2, la première était toujours l’une des meilleures pour HBO jusqu’à présent cette année, battant les premières de The Outsider de 24% et Watchmen de 13%.

Pourtant, on ne peut pas s’empêcher de se demander si la frustrante saison 2 a effrayé les téléspectateurs. Lorsque Westworld a été présenté en première, c’était comme l’un des spectacles les plus dignes de buzz sur HBO. La saison 2 a changé cela, car l’émission a parcouru certaines routes qui ont laissé beaucoup de froid. La saison 3 espère corriger cela en changeant les choses. D’une part, l’épisode de la première a eu lieu entièrement à l’extérieur du parc. Il a également présenté un tout nouveau personnage principal – Caleb, joué par Aaron Paul.

J’ai vu les quatre premiers épisodes de la nouvelle saison et je les ai surtout aimés. Mais je sentais aussi que le spectacle souffre toujours d’embrasser trop la boîte mystère. Comme je l’ai dit dans ma critique:

Pouvez Westworld se redémarrer? La série a commencé si fort avec sa première saison, mais presque tout le monde semblait être embrouillé par la saison 2. La deuxième saison voulait être plus audacieuse, mais cette audace a finalement abouti à un récit confus et désordonné qui avait la plupart des téléspectateurs levant les mains, ou jeter l’éponge. Mais la saison 2 a également culminé avec un signe de grands changements à venir: de nombreux personnages principaux n’étaient plus à Westworld, ni dans ses parcs frères. Ils étaient dans le monde réel.

La scène était prête pour quelque chose de complètement différent. Ce qui nous ramène à la question principale: Westworld peut-il se redémarrer? La réponse est: peut-être – mais ce n’est pas vraiment le cas. Parce que bien que la saison 3 commence d’abord à ressembler à un nouveau monde courageux, ce n’est qu’une question de temps avant que la série ne recule sur un terrain familier – et embrouillant -.

Il y a toujours une chance qu’un bon bouche-à-oreille recommence à attirer les téléspectateurs. La saison vient de commencer, et nous devrons attendre et voir comment les téléspectateurs réagiront dans les semaines à venir.

