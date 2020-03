Westworld Season 3 Review – / Film

Pouvez Westworld se redémarrer? La série a commencé si fort avec sa première saison, mais presque tout le monde semblait être embrouillé par la saison 2. La deuxième saison voulait être plus audacieuse, mais cette audace a finalement abouti à un récit confus et désordonné qui avait la plupart des téléspectateurs levant les mains, ou jeter l’éponge. Mais la saison 2 a également culminé avec un signe de grands changements à venir: de nombreux personnages principaux n’étaient plus à Westworld, ni dans ses parcs frères. Ils étaient dans le monde réel.

La scène était prête pour quelque chose de complètement différent. Ce qui nous ramène à la question principale: Westworld peut-il se redémarrer? La réponse est: peut-être – mais ce n’est pas vraiment le cas. Parce que bien que la saison 3 commence d’abord à ressembler à un nouveau monde courageux, ce n’est qu’une question de temps avant que la série ne recule sur un terrain familier – et embrouillant -.

La révolution des robots sera télévisée dans la saison 3 de Westworld, alors que le robot du parc à thème est devenu combattant de la liberté Dolores (Evan Rachel Wood) s’est retrouvée dans le monde réel avec une soif de vengeance. Après une vie d’esclavage par la race humaine, Dolores est prête à verser du sang – et elle le fait, à plus d’une occasion. Dolores a un grand plan – ou du moins il semblerait. La nature de Westworld est celle de la légendaire Mystery Box – une approche de narration qui transforme les récits en boîtes de puzzle que le public essaie vainement de résoudre. Quel que soit le but ultime de Dolores, il est sûr de conclure que cela implique de nous mettre des humains embêtants et cruels à notre place.

Mais alors que la saison 3 de Westworld débute, ce n’est pas seulement Dolores que la série se met à zéro. Ce n’est pas non plus un personnage familier. Au lieu de cela, c’est un nouveau visage – Caleb (Aaron Paul), un ancien soldat raclant pour s’en sortir. Il travaille dans le secteur de la construction où son principal collègue est un robot (nous parlons ici d’un robot de la vieille école; pas d’un robot hôte Westworld humanisé). Pour joindre les deux bouts, Caleb utilise également une application pour commettre des travaux secondaires illégaux – pensez-y comme TaskRabbit pour les petits criminels. Le mode de vie triste et solitaire de Caleb le met sur une voie pour finalement entrer en collision avec Dolores, et il est bientôt le seul et unique humain qu’elle laisse entrer dans ses plans.

Cette configuration initiale, avec Dolores et Caleb se réunissant lentement, est parmi les moments les plus fascinants du spectacle, et ils promettent quelque chose de frais et de nouveau – mais c’est finalement une fraîcheur qui ne se matérialise jamais complètement. Parce que ce n’est qu’une question de temps avant de rentrer dans le parc, de renouer avec Maeve (Thandie Newton), l’hôte tout-puissant qui donne des coups de pied et qui a choisi de suivre son propre chemin plutôt que de rejoindre la révolution de Dolores. Maeve a attiré l’attention de Serac (Vincent Cassel), un milliardaire maléfique (existe-t-il un autre type de milliardaire?) qui ne sert à rien – et qui veut utiliser Maeve pour faire ses enchères.

Quant au reste des personnages principaux de Westworld, ils sont éparpillés – mais toutes les routes mènent à Dolores. La saison dernière, Charlotte Hale (Tessa Thompson) a rencontré sa disparition et a été remplacée par un robot Charlotte. La robo-Charlotte a une personnalité implantée par Dolores – l’une des nombreuses personnalités, ou «perles», qu’elle a volées lorsqu’elle s’est échappée du parc. À qui appartient cette personnalité? Westworld finit par répondre à cela, mais pour le moment, le bot Charlotte a assumé la vraie vie de Charlotte – ce qui ne va pas si bien. Elle semble échapper à tout contrôle et sujette à l’automutilation. Thompson est une star beaucoup plus grande maintenant qu’au début de Westworld, ce qui signifie qu’elle a un rôle beaucoup plus important cette saison – permettant à l’actrice de montrer ses compétences considérables, jouant son personnage dans un flux émotionnel constant.

De l’autre côté de la pièce se trouve Bernard (Jeffrey Wright), un autre robot hôte – mais qui ne partage pas la soif de sang de Dolores. Il est la lumière de l’obscurité de Dolores, et il cherche à l’empêcher de faire… enfin, quoi qu’elle fasse. Et que dire de William, alias L’Homme en noir (Ed Harris)? La saison 2 l’a vu se retrouver dans un endroit sombre, mais la saison 3 le place dans une toute nouvelle situation – qui semble presque une réflexion après coup sur le scénario principal.

Il y a beaucoup de marge de manœuvre ici pour que Westworld soit quelque chose de nouveau et d’excitant, mais la série semble complètement incapable de s’engager. Il plonge seulement son orteil dans de nouvelles eaux, pour se retirer rapidement. C’est comme si les showrunners Lisa Joy & Jonathan Nolan ont peur de trop s’écarter de ce qu’ils savent. Cela ne veut pas dire que Westworld aurait dû se recréer comme une série complètement nouvelle. Mais après la sombre saison 2, il était clair que la série avait besoin d’une nouvelle approche – et cela ne se produit jamais ici. L’ajout de Paul en tant que nouveau personnage principal semble nouveau au premier abord, mais il prend rapidement place derrière tout le reste.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas encore beaucoup de délices violents. Le casting continue d’être génial dans tous les domaines, avec Wood offrant une fois de plus une performance puissante – la façon contrôlée, froide et précise dont elle livre ses dialogues reste une chose de beauté. Et Paul fait un joli coup de pied latéral, avec une lueur folle dans son œil. La saison met également en avant l’action – il y a plus de fusillades, plus de poursuites en voiture, plus de combats – poing, épée et autres – que toute saison précédente. Cela donne au spectacle une grande échelle de film à succès, bien que plus de quelques-uns de ces combats de poings soient mal chorégraphiés.

Mais même le jeu d’action le plus excitant ne peut compenser les nombreux clichés d’exposition douloureusement ennuyeux, où deux personnages sont assis très près l’un de l’autre et bavardent sur le mumbo-jumbo futuriste. À un moment donné, un personnage dit: «Personne ne sait ce que fait le système», et cela pourrait tout aussi bien s’appliquer aux perspectives de la série. Il y a cependant des fioritures intelligentes occasionnelles. La future technologie que le spectacle a construite semble vivante et crédible. Une scène particulièrement effrontée a des ambulanciers paramédicaux incapables de faire leur travail parce que leur équipement automatisé n’a pas donné d’instructions. Comme une collection de moments comme celui-ci, la saison 3 de Westworld est surtout un succès. Mais finalement, Westworld est devenu un voyage sans destination claire

