WhatsApp atteint deux milliards d’utilisateurs

WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire au monde, a battu un nouveau record avec le nombre de ses utilisateurs. Non seulement toute notre famille utilise l’application acquise par Facebook en 2014, mais cdonc un tiers de la population mondiale. Il est ainsi devenu la deuxième plateforme de Mark Zuckerberg à atteindre le deux milliards d’utilisateurs.

Par le biais de son blog officiel, WhatsApp a indiqué qu’il avait atteint deux milliards d’utilisateurs dans le monde. Ce n’est pas seulement un chiffre historique, mais un chiffre qui est passé à 200% au cours des quatre dernières années. En 2016, WhatsApp a atteint un milliard d’utilisateurs et en 2018, 1,5 milliard d’utilisateurs.

WhatsApp utilise un cryptage de bout en bout qui maintient la confidentialité des messages, ce que la plateforme a déclaré dans son blog:

«Chaque message privé envoyé à l’aide de WhatsApp est chiffré de bout en bout par défaut. Cela agit comme un verrou numérique qui ne peut pas être brisé et protège les informations que vous envoyez par Whatsapp, vous aidant à vous protéger contre les pirates et les criminels. Les messages ne sont stockés que sur votre téléphone, et personne ne peut lire vos messages ou écouter vos appels, pas même nous. Vos conversations privées restent entre vous et vos destinataires. “

WhatsApp est devenue la deuxième plateforme de Mark Zuckerberg pour atteindre deux milliards d’utilisateurs. Le premier était Facebook, qui compte actuellement deux mille cinq cent millions d’utilisateurs.

.