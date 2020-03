WhatsApp libère le mode sombre et vous pouvez donc l’activer

Enfin WhatsApp rejoint le côté obscur, mais des écrans. Le messager a officialisé l’arrivée de ce mode sombre sur son application pour iOS et Android. Cet outil est conçu pour réduire la fatigue oculaire dans les endroits à faible luminosité et peut réduire la consommation de la batterie, sans parler des moments difficiles lorsque le téléphone éclaire une pièce sombre.

Dans une déclaration, WhatsApp déclare avoir sélectionné «codeurs spécifiques pour s’assurer que les informations les plus importantes sont mises en évidence, comme le nom de l’expéditeur et les messages non lus. “

«En testant le mode sombre, nous avons découvert que la combinaison de noir et blanc purs crée un contraste élevé qui peut provoquer une fatigue oculaire pour certains utilisateurs. Nous avons choisi un fond gris foncé spécial et des couleurs légèrement vives pour rendre les conversations plus faciles à voir », explique la plateforme.

Pour activer le mode sombre sur les ordinateurs avec Android 10 et iOS 13, ils doivent entrer les paramètres, mais les utilisateurs d’Android 9 et les versions précédentes doivent accéder aux paramètres WhatsApp> Chats> Choisir le thème> et sélectionner «Dark».

