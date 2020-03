White Fang revisité – / Film

(Bienvenue à Sortir du coffre de Disney, où nous explorons les joyaux méconnus et les catastrophes oubliées actuellement en streaming sur Disney +.)

Walt Disney n’était pas un chat, ce qui est aussi important à noter que le fait qu’il aimait les chiens. Pensez à la façon dont les chats sont représentés dans certains des films publiés par son studio d’animation. Pensez aux chats siamois sournois dans Lady and the Tramp; même s’ils n’étaient pas racistes par conception littérale, ils sont cruels envers notre héroïque Dame et essaient de détruire la maison tout en épinglant le crime sur elle. Ou pensez au chat appartenant à la belle-mère de Cendrillon. Vous savez, le chat s’appelait littéralement Lucifer. Disney: pas un chat.

Ainsi, une fois que l’ère des films d’action en direct de Disney a commencé, l’un des types naturels d’histoires à raconter serait entre l’homme et son véritable meilleur ami, le chien. (C’est un film déchirant, mais Old Yeller reste l’un des films d’action en direct Disney les plus mémorables qu’ils aient jamais sortis.) Même des années après la mort de Walt Disney, ce concept de base mènerait à de nombreux films d’action en direct. Tout récemment, le service de streaming Disney + a sorti un autre film homme et chien, le Togo, dans lequel un homme bourru vivant en Alaska apprend à embrasser un husky sibérien particulièrement débile. Ce film, à la fois dans son cadre et dans sa représentation de l’amitié naissante entre un homme (joué par un acteur principal surqualifié) et un chien, semble devoir une dette à un autre film de Disney: le drame de 1991 Croc blanc.

The Pitch

Il s’agit d’un garçon et du demi-loup, mi-chien qui devient son meilleur ami. C’est le moyen le plus simple de résumer ce qu’est White Fang. Vous reconnaissez peut-être le titre, et c’est parce que c’est aussi le nom du roman de Jack London. (Je n’ai pas lu le livre, mais un regard plus que superficiel sur le résumé de l’intrigue du livre en ligne implique que le film raconte une histoire très différente.) L’attrait de Jack London n’est pas nouveau non plus. En février dernier, 20th Century Pictures, via Disney, a publié The Call of the Wild, la énième adaptation de l’histoire de Jack London, celle-ci avec Harrison Ford, Dan Stevens et Karen Gillan.

White Fang, contrairement au nouveau Call of the Wild, n’est pas une extravagance lourde en CG. Ce nouveau film remplace un vrai chien par un CG précisément parce que le chevreuil impliqué dans sa narration aurait été impossible ou trop risqué à inclure avec un vrai chien. (Ce n’est pas important pour les perspectives de box-office du film.) À l’inverse, White Fang commence par une carte de titre dans laquelle il est clair que tout ce que nous allons voir a été fait avec humanité. Il est rare de voir ce genre d’avertissement – et c’est bien au-delà du langage typique des crédits finaux de l’American Humane Association qui apparaît généralement dans un film mettant en vedette des animaux. Mais cela ne fait que témoigner de l’intensité et du machisme typiques qui reflètent le travail de Londres.

Le véritable argument de vente pour certains publics pourrait être l’acteur humain principal: Ethan Hawke. L’acteur nominé aux Oscars est resté un esprit largement indépendant, évitant les apparitions dans les films Marvel Cinematic Universe ou d’autres grands succès de franchise. (Le plus proche il est venu est son rôle principal dans le premier film Purge.) Mais en 1991, Hawke était encore un tout nouvel acteur, avec seulement quelques crédits – dont Dead Poets Society – à son nom. Et un film avec un chien.

Le film

White Fang ressemble à une relique d’une génération plus âgée, et je veux dire cela de la meilleure façon possible. Arrivé la même année que l’un des meilleurs films Disney de tous les temps, The Rocketeer, White Fang se sent bien en phase avec ce film, en ce sens qu’il n’est pas vraiment intéressé à se plier à un public présumé d’enfants. Hawke joue Jack Conroy, un jeune homme qui arrive en Alaska au tournant du 20e siècle. C’est, bien sûr, le pic de la ruée vers l’or du Klondike, et Jack pense qu’une fortune en or l’attend, gracieuseté de son défunt père. Après avoir été égaré par un commerçant égoïste et vénal (James Remar), Jack se joint à Alex Larson, un ami de son père joué par le nominé aux Oscars, Klaus Maria Brandauer. À travers quelques complications différentes, Alex et Jack finissent par devenir les gardiens de fortune d’un louveteau qui se révèle être mi-loup, mi-chien qu’un Amérindien local surnomme White Fang en fonction de la couleur de ses dents.

La version cinématographique de White Fang est en partie étrange car il n’est jamais entièrement clair qui est le personnage principal. La décision d’adapter l’histoire sans vraiment s’en tenir à l’intrigue de Londres a montré à quel point le livre n’était pas si facile à adapter. Un des méchants du livre, la merveilleusement nommée Beauty Smith, est toujours présent ici – ce serait le personnage joué par Remar, dont la méchanceté grasse est trop bonne pour être gaspillée dans une seule scène au début. Mais Hawke et Brandauer ont de loin le plus de temps d’écran dans le film (bien que White Fang soit sorti à un moment vraiment magique de l’histoire du cinéma, quand Ethan Hawke serait second-facturé derrière Klaus Maria Brandauer, quelques années après son tour dans Robert Redford’s Out of Africa). White Fang lui-même n’apparaît qu’après un certain moment de l’histoire et se sent souvent comme un personnage secondaire alors que les deux humains tentent de le rendre riche.

S’il y a un problème, c’est que: White Fang n’est pas exactement le personnage principal du film qui porte son nom. The Call of the Wild, un frère littéraire de White Fang, est beaucoup plus capable de concentrer ses cibles créatives sur Buck, le chien qui fait la navette avec plusieurs propriétaires différents, certains plus gentils que d’autres. Avec White Fang, cependant, le premier morceau du film concerne tellement Jack et Alex que leur éventuelle introduction au chien éponyme semble moins nécessaire et plus obligatoire.

Ce n’est pas que l’histoire centrée sur l’humain soit trop terne – Hawke, même en tant que jeune au visage frais, avait suffisamment de charisme inné pour comprendre pourquoi il est devenu l’une des plus grandes stars de la génération X. Mais le réalisateur Randal Kleiser (qui est surtout connu sous le nom de le réalisateur de Grease, loin de ce drame austère) ne suffit pas d’un cinéaste tape-à-l’œil ou distinctif pour que les enjeux dramatiques soient vraiment excitants. Même un combat de chiens littéral que Beauty Smith conçoit entre White Fang et un autre chiot méchant n’a aucune intensité sérieuse ou viscérale, probablement sans doute parce qu’il n’y a que tellement de combats que vous pouvez montrer avec deux chiens en action essayant de s’attaquer.

Kleiser peut également être considéré comme la principale raison pour laquelle le rythme du film est souvent assez lent. White Fang se réveille en seulement 107 minutes, mais se déplace souvent avec le sentiment que c’est une épopée pesante de 4 heures. Hawke et Brandauer s’acquittent assez bien. Remar est le fil en direct le plus cohérent du film, offrant les meilleures performances du film. (Le seul autre acteur qui se rapproche en termes de correspondance de l’énergie de Remar est Seymour Cassel, en tant que prospecteur barbu de style Old West qui quitte malheureusement l’histoire tôt lorsque son personnage est tué hors écran lors d’une attaque de loup.) film, et absolument le genre d’exploration du monde naturel qui serait merveilleux à revoir sur grand écran. Mais White Fang n’est qu’à mi-chemin d’être vraiment merveilleux.

L’héritage

Le moyen le plus simple de distiller l’héritage de White Fang est que le deuxième long métrage original du service de streaming Disney + ressemble à une ode au drame de 1991. Le Togo n’est pas ce que j’aurais deviné être l’un des premiers titres originaux de Disney +. Quand ils ont sorti le remake de Lady and the Tramp, cela correspondait à la façon dont Disney priorise les remakes en direct / CGI de ses films d’animation. Mais le Togo, avec son acteur principal A-List (Willem Dafoe n’est peut-être pas la célébrité la plus grande et la plus reconnaissable, mais il donne à n’importe quel projet un air de légitimité), est allé dans une direction légèrement différente. J’ai écrit sur ce film en décembre, et c’est aussi un petit drame alaskien parfaitement correct sur un homme et son chien, largement amélioré uniquement parce que … eh bien, Willem Dafoe ne le téléphone pas.

White Fang a conduit à une suite en 1994, White Fang 2: Myth of the White Wolf, réalisé par Ken Olin et avec Scott Bairstow. Hawke, il convient de noter, apparaît dans White Fang 2, très brièvement pour remettre littéralement White Fang au nouveau personnage principal. (Fait amusant: le grand saut d’Ethan Hawke dans le tarif Gen-X mature était Reality Bites, qui a été publié en février 1994. White Fang 2 a été publié en avril 1994. Ce camée de transfert avait probablement l’impression que Hawke se déplaçait complètement Au-delà des choses immatures.) Que le White Fang original ait inspiré une suite, sans parler d’une pièce de théâtre, est un peu surprenant: le film de 1991 est sorti en janvier, rapportant 34 millions de dollars respectables mais pas remarquables sur un budget de 14 millions de dollars.

White Fang n’essaie pas de clarifier ce qu’il en est du lien entre un homme et son chien qui semble remplacer ceux de l’homme et de la femme ou de l’homme et de l’enfant. C’est juste un autre film qui montre à quel point ce lien peut être spécial, au-delà des mots. Voici la véritable expérience de pensée: si Ethan Hawke n’avait pas grandi pour être… vous savez, Ethan Hawke, parlerions-nous encore de ce film? Il a peut-être trouvé une nouvelle vie sur Disney +, mais serait-il l’un des premiers titres répertoriés comme un film nostalgique sur le service de streaming s’il n’était pas si connu et respecté? En 1991, Hawke était encore un jeune chiot (je ne suis pas désolé), mais maintenant, il devient quelque chose d’un homme d’État plus âgé de films indépendants, assurant ainsi que Disney peut mettre en valeur son travail chaque fois qu’ils en ont l’occasion. Cela aide que sa seule grande incursion avec Disney soit l’une de leurs caractéristiques du cinéma en direct.

