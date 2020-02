White John dépose le single et les visuels “Crazy”

Originaire de Los Angeles et futuriste, White John a de nombreux alias, et il s’assure que nous les connaissons tous au début de son deuxième single, “Crazy”, de son premier EP, Cases Pending. Sur un simple rythme de piano, l’artiste s’établit entre autres comme «White John the One and Only», «Mr. F * ckLAPD» et «Rookie Of The Year». Le seul alter ego qu’il oublie de lister en haut du morceau est “The White Gurb”, mais il s’assure de le lister sur le refrain. Quoi que vous vouliez l’appeler, il travaille dur pour s’assurer qu’il se démarque. La star montante a laissé tomber Cases Pending vendredi, et le premier single, “Road Runnin”, sorti de l’EP à neuf pistes a créé un fort buzz dans la rue. En conséquence, le rappeur a lentement gagné un certain élan en ligne avec ses ébats et son alignement avec les Crips.

Les visuels de “Crazy” ne sont rien de plus, eh bien, fous, consistant principalement en des plans de John rappant directement à la caméra et de diverses vidéos vixens twerking. Il a taquiné les visuels il y a quelques semaines le jour de la Saint-Valentin en publiant un clip de lui-même et de certaines des femmes en question filmant une scène de la vidéo officielle sur Instagram. Faites-nous savoir ce que vous pensez de White John et “Crazy”.

Paroles Quotable

As-tu déjà été assis dans cette cellule

Et votre chienne ne répond pas à ce téléphone

Ça te rend fou

Vous faites à peine caution

Et ils chevauchent ton d * ck une fois que tu es à la maison

Cette merde est folle

.