Whitney Houston Hologram Concert critiqué après le début de la tournée

Whitney Houston est décédée il y a huit ans, et certains fans accusent sa succession d’utiliser cette tournée comme moyen de tirer profit.



Huit ans après la perte de la chanteuse mondiale Whitney Houston, les fans ont l’occasion de la revoir en direct. La défunte chanteuse a perdu la vie à cause d’une surdose pendant le week-end des Grammy Awards en 2012, et récemment, sa succession a partagé qu’ils prévoyaient d’utiliser son hologramme dans un spectacle en direct. La série de concerts a été lancée cette semaine, et un aperçu du numérique Whitney a quelques fans partageant leur colère avec le spectacle.

Le «An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour» a débuté en Angleterre mardi 25 février et les fans ont regardé l’hologramme de la chanteuse chanter des tubes comme «I Wanna Dance With Somebody» et «Greatest Love of All». Alors que le concert est taquiné depuis un certain temps par Pat Houston, l’exécuteur testamentaire de Whitney, les fans expriment maintenant leur désapprobation de la tournée.

Selon des fans mécontents, cette tentative de tournée d’hologrammes n’est rien d’autre qu’un moyen de tirer profit. “C’est un artiste qui … ne semble pas toujours contrôler son image, ni son son, ni ses finances”, a déclaré @jasonkingsays. “Maintenant, il y a ce potentiel qu’elle est exploitée à nouveau.”

Découvrez l’hologramme Whitney Houston en action en plus de quelques réactions ci-dessous. Aussi, faites-nous savoir si vous pensez que l’apparence de l’hologramme ressemble au chanteur.

