Whitney Houston prépare déjà son film biographique

Un film sur la vie de Whitney est déjà en préparation. Houston est dans les œuvres de l’écrivain de “Bohemian Rhapsody“Alors, sûrement, ses fans sont excités.

Le film biographique est réalisé par Whitney houston Estate, le producteur de musique Clive Davis et Primary Wave Music, ont annoncé mercredi les partenaires.

“Je veux danser avec quelqu’un” Il suivra Houston de l’obscurité à la célébrité pop et promet d’être “franc au sujet du prix que la superstard a exigé”, selon l’annonce.

“De toute mon expérience personnelle et professionnelle avec Whitney depuis son adolescence jusqu’à sa mort prématurée tragique, je sais que l’histoire complète de Whitney Houston n’a pas encore été racontée”, a déclaré Davis dans un communiqué.

Il a dit que le script de McCarten Il révélera enfin “toutes les Whitney dont le génie vocal a profondément affecté le monde alors qu’elle luttait farouchement contre les démons qui devaient être sa ruine”.

Houston a formé sa voix de style gospel et était l’un des quatre artistes choisis après avoir été sur le bulletin de vote pour la première fois. Les Doobie Brothers, Biggie et T-Rex étaient les autres.

Whitney Houston a vendu plus de 200 millions de disques dans le monde au cours de ses 25 ans de carrière et a remporté six Grammys, 16 Billboard Music Awards et deux Emmys avant sa mort en 2012.

McCarten, qui a reçu des nominations aux Oscars pour ses scénarios pour “The Theory of Everything”, “The Darkest Hour” et “Les deux papes“Il a déclaré dans un communiqué qu’il était reconnaissant de travailler en étroite collaboration avec les personnes qui connaissaient le mieux Houston.

L’annonce a également déclaré que Stella Meghie est sur “conversations avancées” diriger. Meghie a récemment réalisé “The Photograph” avec Issa Rae et LaKeith Stanfield.

Le projet n’a pas encore de studio ni de distribution, cependant, il devrait devenir un succès complet car le chanteur continue d’être l’un des chanteurs qui a marqué toute une génération.

