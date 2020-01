Whitney Houston sera dans le Hall of Fame avec d’autres célébrités du rock | AP

Une grande liste de personnalités de Rock and roll Ils seront inclus dans le Hall of Fame dirigé par Whitney Houston.

“I Will Always Love You” même si la version Dolly Parton, Whitney Houston C’est devenu un énorme succès dont la voix très haute a transformé cette version.

Houston a formé sa voix de style gospel et a été l’un des quatre artistes choisis après avoir été sur le bulletin de vote pour la première fois. Le frère Doobies, Biggie et T-Rex C’étaient les autres.

La cérémonie d’intronisation annuelle aura lieu le 2 mai au Cleveland Public Auditorium, la ville où se trouve le musée du rock. L’émission du samedi soir sera sur HBO, retransmise en direct pour la première fois.

Whitney, ses débuts en 1985 avaient trois simples numéro 1: “Je vous garde tout mon amour”, “Comment vais-je savoir” et “Le plus grand amour de tous”. Il avait sept singles consécutifs qui sont en tête du classement, le premier pour n’importe quel artiste.

Houston est devenu un succès retentissant instant après avoir signé un contrat record à 19 ans par le directeur du record Clive Davis.

La chanteuse a grandi dans le monde de la musique, elle était la fille du chanteur de gospel Cissy Houston et cousine de Dionne Warwick, elle portait donc le sang des artistes dans ses veines.

“Je veux dire, évidemment, mélangé avec tristesse qu’elle n’est pas ici avec nous pour vraiment écouter cette merveilleuse reconnaissance de son talent. Je sais qu’elle serait très émue et satisfaite. C’est une journée très spéciale. C’est vraiment une merveilleuse nouvelle”, a déclaré Davis. .

Le groupe britannique T-Rex était surtout connu pour son tube de 1970 “Bang a Gong (Get it On)” et, dans une moindre mesure, “Jeepster”. La mort du leader Marc Bolan en 1977 a mis fin au groupe.

Les Doobie Brothers n’étaient pas des favoris critiques, mais ils ont eu des succès rock indélébiles dans les années 1970, dont “Listen to the Music”, “Black Water” et “China Grove”.

Depeche Mode partage avec ses collègues inducteurs Nine Inch Nails l’honneur d’avoir une de ses chansons exclusives couverte par la légende du pays Johnny Cash.

