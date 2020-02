Whoopi Goldberg enseigne à Meghan McCain après qu’elle l’appelle «licencieuse»

Meghan McCain est de retour à ses ébats sur The View. Le co-hôte conservateur s’est engagé dans un échange enflammé avec Whoopi Goldberg le lendemain du vote de destitution au Sénat. Il s’agit du premier débat houleux des animateurs depuis qu’Abby Huntsman a annoncé sa sortie début janvier.

Meghan McCain et Whoopi Goldberg | Paula Lobo / ABC via .

Le tableau des «sujets d’actualité» était très chaud lorsque les dames ont discuté du vote au Sénat qui a acquitté Donald Trump et l’a maintenu en fonction pour le reste de son mandat.

McCain était contre Romney exprimant le seul vote républicain contre Trump dans le procès de destitution. Elle sent qu’il est un flip-flopper et qu’on ne peut lui faire confiance. L’analyste politique ne pense pas que Romney se soit soudainement «réveillé et trouvé conscient» pour aller à l’encontre de son propre parti.

C’est à ce moment que Goldberg est intervenu pour expliquer pourquoi ils donnaient au sénateur de l’Utah des accessoires pour son vote.

“Je suis juste content que quelqu’un se soit levé et ait dit non!”, A déclaré Goldberg pendant que McCain tentait de parler d’elle en lui rappelant à Behar et les moments où ils n’avaient pas aimé Romney.

Le sénateur John McCain est invoqué

L’échange s’est intensifié lorsque Goldberg a invoqué John McCain, ce qui a fait sauter McCain et riposter contre le modérateur de l’émission.

“Je vais lui faire confiance comme je l’ai fait pour ton père”, a déclaré Goldberg en rappelant à tous comment le défunt sénateur s’est opposé à son parti.

«Avec tout le respect que je vous dois, Mitt Romney n’a rien à voir avec mon père», a répliqué McCain en sirotant son verre.

“Je donne autant de foi parce que je ne suis pas d’accord avec Mitt Romney, mais il s’est levé d’une manière que personne d’autre que votre père”, a expliqué Goldberg.

McCain a averti Goldberg que Romney allait lui briser le cœur si elle mettait «tous ses paris» sur lui.

«Écoutez, j’ai 63 ans», a rappelé Goldberg à McCain. «Je vis cela avec ces gens depuis des années.»

“J’ai 35 ans”, a interrompu McCain.

“Oui, et votre moitié de mon âge”, a ajouté Goldberg.

“C’est très dédaigneux”, a poursuivi McCain. “Je ne comprends pas ce que mon âge a à voir avec ma perspective politique en ce moment.”

Goldberg a essayé d’expliquer à McCain l’idée qu’elle essayait de transmettre, mais cette dernière a continué de l’interrompre en disant: “Je ne pense pas que ce soit très agréable.”

Ce que McCain ne semblait pas comprendre, c’est que Goldberg a élevé son âge pour rappeler à McCain qu’elle était dans le coin depuis un certain temps. Si Romney la déçoit à l’avenir, il ne serait pas le premier politicien à le faire car elle vit depuis 63 ans.

Whoopi Goldberg a persisté

Néanmoins, le modérateur de l’émission l’a gardée au frais tout le temps et a de nouveau essayé d’expliquer son point.

“Je n’essaie pas d’être merdique. Je te dis juste… », tenta encore d’expliquer Goldberg avant d’être interrompu.

Joy Behar a essayé d’intervenir et de dire quelque chose, mais Goldberg l’a arrêtée pour expliquer son idée.

«Cela n’a rien à voir, personnellement, avec vous. Cela a à voir avec le fait que lorsque vous me dites: «ne mettez pas tous vos œufs dans un panier…», cela méprise. Je sais que ce n’est pas comme ça que vous vouliez dire », a poursuivi Goldberg.

McCain essayait de se creuser du trou et a jeté que Behar “détestait” Romney, ce que Goldberg a contesté, elle n’a jamais dit cela.

“Je sais que nous nous ressemblons”, a déclaré Goldberg en plaisantant en montrant Behar.

McCain n’a jamais semblé comprendre ce que Goldberg a dit et tout s’est terminé parce qu’ils devaient couper pour casser. Vous pouvez regarder l’ensemble de l’échange dans la vidéo ci-dessous.

The View est diffusé en semaine à 11 h HE et 10 h PT / CT sur ABC.