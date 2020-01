Wifisfuneral a appelé Russ un “rappeur de corbeille” en raison de son insensibilité envers Lil Peep

Il a déclaré que Russ a qualifié les personnes toxicomanes de «perdants».



Dans leur série Arts & Raps, All Def Music présente un artiste de rap qui répond aux questions des enfants alors qu’ils éclatent l’artisanat et suscitent la conversation. Dans l’épisode de février 2018 de Wififuneral, on lui a demandé qui, selon lui, était un “rappeur trash”. Sans grande hésitation, l’artiste new-yorkais a dit «Russ», et a ainsi déclenché une querelle de va-et-vient entre les deux.

Plus tard, Russ s’est assis avec Joe Budden pour sa série Pull Up et a parlé du bœuf. “[Wifisfuneral] est l’un de ces rappeurs, je ne l’ai jamais rencontré “, at-il dit.” Je ne vous connais pas et vous parlez de merde. C’est un peu une de ces choses où, comme si vous vous associez, «Oh, attendez, nous nous moquons tous de Russ. Cool, voici ma blague aussi. Vous ne réalisez pas qu’il y a des conséquences à cela. “

Lors d’une récente conversation avec VladTV, Wifisfuneral a été demandé pourquoi il avait mentionné le nom de Russ en premier lieu. Selon le rappeur, tout cela provenait des remarques et du comportement insensibles présumés de Russ envers Lil Peep après l’overdose du défunt rappeur. “Je pense qu’il est très mal compris sur quel est exactement mon problème avec lui”, a commencé Wifi. “Je n’ai vraiment aucun problème avec sa musique. Personnellement, du fond du cœur, je ne me soucie pas vraiment de sa musique. Je sais qu’il ne se soucie pas de la mienne, donc nous ne le faisons pas perdre à cette fin du tout. Deuxièmement, je n’ai jamais su que quelqu’un se sentirait autant offensé par mes paroles. Je n’ai jamais pensé que j’aurais autant de pouvoir d’offenser quelqu’un. “

“Troisièmement, la raison pour laquelle j’ai effectivement dit que ce n’était pas parce que c’était une tendance et non pas parce que vous savez, les gens disaient à l’époque” Oh, f * ck Russ “. Je suis toxicomane. De haut en bas. Nous allons simplement nous y attaquer comme ça “, a déclaré Wifi, avant d’ajouter que la diatribe anti-drogue de Russ sur Twitter après la mort de Peep l’a bouleversé. Russ aurait également porté une chemise qui disait: “Combien Xans et Lean devez-vous faire avant de vous rendre compte que vous êtes un perdant de merde.”

Le Wi-Fi a continué, “Donc tu veux dire que les gens qui ont des problèmes comme moi, les gens qui ont des problèmes comme Peep, les gens qui ont des problèmes comme, tu sais … nous sommes des perdants légitimes? Alors moi, j’exprime ma douleur parce que chaque forme ou la façon dont j’ai essayé de le faire ne fonctionne tout simplement pas pour moi, je suis un perdant pour ça? Regardez son explication complète ci-dessous.

