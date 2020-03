Wikimedia contre le projet IFT

Par une déclaration, Wikimedia et Wikimedia Mexico ont annoncé avoir envoyé une lettre conjointe à l’IFT (Institut fédéral des télécommunications du Mexique) avec des commentaires sur le projet controversé de directives de gestion du trafic, qui comprend des mesures qui, si elles étaient approuvées, iraient à l’encontre de la neutralité du net, de la liberté d’expression, de la vie privée, de l’innovation et Le droit à l’information.

La déclaration informe que:

“Les deux organisations remettent en question diverses dispositions du document IFT, notamment l’étendue des autorisations accordées aux fournisseurs de services Internet (PSI), la priorité payée et le pouvoir de demander des blocages” à la demande de l’autorité compétente. “

Selon Wikimedia, les utilisateurs de ses services, comme le populaire Wikipédia, pourraient être affectés par la réforme, notamment parce qu’elle encourage les plateformes qui paient plus à avoir plus de visibilité sur le réseau, affectant les projets à but non lucratif:

Les organisations considèrent que ceux qui lisent et éditent les projets de la Fondation Wikimedia (y compris Wikipédia en espagnol) dépendent des fournisseurs de services Internet pour accéder à leurs sites. Par conséquent, l’introduction de politiques qui encouragent les FAI à favoriser le trafic de l’un sur l’autre pourrait nuire aux utilisateurs et aux sites de Wikimedia, car la fondation est une organisation à but non lucratif et ne paie pas pour bénéficier d’un traitement préférentiel. Parmi les observations soumises à l’IFT, il est constaté que le projet accorde des permis trop larges pour la gestion du trafic. La lettre note que l’utilisation ambiguë de termes tels que “innovation commerciale” et “qualité de service” peut masquer les pratiques discriminatoires des FAI. De même, les organisations estiment préoccupantes que les lignes directrices autorisent le blocage, la restriction et la dégradation du trafic “à la demande expresse de l’autorité compétente”, sans préciser qui constitue une entité dotée de ces pouvoirs et déléguer cette décision à l’ISP. La lettre critique également les différentes manières dont les fournisseurs de services Internet pourraient prendre des mesures coercitives pour forcer les utilisateurs ayant moins de capacité économique à accepter des services différenciés.

S’ils sont approuvés, les changements proposés par l’IFT affecteront la neutralité du net:

Les organisations considèrent également la priorisation payée comme «la violation de la neutralité du net par excellence», notant que Wikipédia est un cas paradigmatique d’une organisation à but non lucratif qui serait affectée par cette pratique. Le document remet également en question les mesures de transparence incluses dans le projet, demandant une plus grande transparence de l’institut vis-à-vis des utilisateurs et des fournisseurs de contenu, de services et d’applications.

Le 6 mars, le projet de document des directives de gestion du trafic sera soumis à la consultation publique. Si vous êtes également contre, entrez salvemosinternet.mx. et exprimez votre mécontentement à l’égard du plan.

