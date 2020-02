Wild Bill est-il renouvelé pour la série 2? Les fans souhaitent que Rob Lowe ne soit pas accordé! – HITC

Rob Lowe, avec Bill Low, avec ITV, est actuellement en rediffusion sur ITV 3, mais aurons-nous une deuxième série?

La comédie dramatique sur le thème des flics d’ITV, Wild Bill, a été diffusée pour la première fois sur nos écrans à l’été 2019 et les fans réclament depuis le retour de la série pour une deuxième série.

La série basée dans le Lincolnshire a réussi à convaincre les fans pour son drame captivant et ses paysages magnifiques qui mettaient en vedette la magnifique campagne du Lincolnshire.

Dès que les téléspectateurs ont entendu que la superstar de la télévision américaine Rob Lowe apparaîtrait dans l’émission, Wild Bill a instantanément attiré l’attention du public qui a été impressionné par ce qu’ils ont vu.

Maintenant, en février 2020, Wild Bill est de retour sur nos écrans pour une nouvelle diffusion sur ITV 3.

Mais Wild Bill devrait-il revenir sur nos écrans pour une deuxième série plus tard dans l’année?

De quoi parle Wild Bill?

Wild Bill raconte l’histoire du gendarme Cheif Bill Hixon, le nouveau chef des forces de police d’East Lincolnshire. À son arrivée des États-Unis avec sa fille adolescente, Bill est traité avec ressentiment par une partie de son équipe ainsi que par des membres de la fraternité criminelle.

Il appartient à Bill et à ses méthodes impopulaires basées sur les chiffres de convaincre les membres non convaincus des forces de police et d’aider à mettre les criminels du Lincolnshire derrière les barreaux.

Sera-t-il de retour pour la série 2?

Non.

Il a été annoncé en novembre 2019 que Wild Bill ne reviendrait pas sur ITV pour de nouveaux épisodes.

Après avoir ouvert avec un impressionnant 5,7 millions de téléspectateurs, les cotes ont rapidement chuté et à la fin de la série, Wild Bill n’a réussi à attirer un public de 3,7 millions de téléspectateurs en moyenne.

Selon Deadline, il y avait des rumeurs suggérant que les sites de streaming américains Netflix et Hulu étaient en pourparlers pour récupérer la série ITV annulée, mais en février 2020, rien ne s’était encore concrétisé.

Vous pouvez acheter le DVD!

Après l’exécution de Wild Bill sur ITV, un DVD de la série de six épisodes est sorti le 29 juillet 2019 et est disponible à l’achat dès maintenant sur Amazon.

Si vous êtes contrarié par le fait que Wild Bill ne reviendra pas pour la série 2, cela pourrait être l’antidote parfait pour vous.

