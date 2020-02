Will Ferrell et Paul Rudd joueront dans la comédie «The Shrink Next Door»

Paul Rudd et Will ferrell ils deviendront médecin et patient par le travail et la grâce de la télévision. Les acteurs, qui se sont mis d’accord sur grand écran dans “The reporter” et sa suite, jouera dans ‘The Shrink Next Door’, une mini-série humoristique basée sur un podcast Wondery et Bloomberg Media développé par Media Rights Capital.

Will Ferrell et Paul Rudd

Basé sur des événements réels, «The Shrink Next Door» est décrit comme une comédie noire qui suivra l’étrange relation entre le psychiatre des stars Isaac “Ike” Herschkopf (Rudd) et un vieux patient de son nom Martin “Marty” Markowitz (Ferrell). Au cours de leur relation, Ike prend progressivement la vie de Marty et s’installe même chez lui et prend les rênes de l’entreprise familiale.

La série, qui est actuellement proposée aux chaînes de câblodistribution telles que HBO et aux plateformes de streaming comme Netflix, explorera comment une dynamique médecin-patient apparemment normale devient une relation d’exploitation sans précédent plein de manipulation, d’abus de pouvoir et de dysfonctionnement à son meilleur.

Michael Showalter, qui a travaillé avec Rudd dans la franchise ‘Wet Hot American Summer’, dirigera et produira la fiction aux côtés du scénariste Georgia Pritchett.

Deux vétérans de la comédie

Rudd, que nous verrons cet été dans “Ghostbusters: Afterlife”, a reçu une nomination aux Golden Globe pour la première saison de la comédie Netflix «Comment vivre avec soi-même», dans lequel il a joué des jumeaux. La fiction, qui a été créée le 18 octobre de l’année dernière, Il n’a pas encore été renouvelé, mais pas annulé, fait rare puisque Netflix communique généralement ses hauts ou ses bas après avoir analysé les données du premier mois de sa série. D’un autre côté, il semble que le contrat de Rudd n’était que pour une saison et, s’ils voulaient continuer, ils devraient renégocier leur cache.

Ferrell, quant à lui, a passé sept saisons dans «Saturday Night Live» et a une longue histoire cinématographique avec des titres aussi variés que “Elfe”, “Plus étrange que la fiction” ou “Le film LEGO”. Ses crédits en tant que producteur incluent des séries telles que «Succession» de HBO et «Mort pour moi» de Netflix.

