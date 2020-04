Will Forte déclare que les scripts TV sont presque terminés – / Film

Commençons par ceci: un MacGruber La série télévisée n’a toujours pas reçu officiellement le feu vert. Mais Will Forte, qui est à l’origine du personnage inspiré de MacGuyver dans Saturday Night Live et a repris le rôle dans le long métrage de 2010, dit que le développement se poursuit selon le calendrier et que les scripts de la saison télévisée de huit épisodes sont presque terminés.

Hier soir, Forte a rejoint le casting de sa sitcom Fox annulée The Last Man on Earth pour une réunion virtuelle en ligne, et le sujet de l’émission MacGruber a été soulevé. Voici sa mise à jour sur la progression de l’émission, via Collider:

«En ce moment, nous terminons les derniers scripts d’une série de huit épisodes de MacGruber, dont les doigts croisés seront tournés à l’automne. Nous ne savons pas officiellement que nous sommes encore éclairés, mais nous sommes très enthousiasmés par les choses que nous avons écrites jusqu’à présent, et jusqu’à présent, nous allons de l’avant comme si cela continuait. Mais qui sait, avec la situation actuelle dans le monde, qui sait si elle est repoussée. Et tout pourrait toujours se passer comme indiqué par MacGruber, mais c’est quelque chose que nous espérons faire et vers lequel nous nous dirigeons. »

Au début de cette année, des rapports ont déclaré que l’émission potentielle avait trouvé une maison à Peacock, le prochain service de streaming de NBCUniversal. Mais comme le projet n’a toujours pas encore reçu officiellement de feu vert, il semble que Peacock vient d’embaucher Forte, John Solomon, et Jorma Taccone d’écrire les scripts avant de s’engager à mettre la série en production. Voici le synopsis de l’émission:

Dans «MacGruber», après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie, le héros ultime et patriote américain MacGruber (joué par Forte) est enfin libéré. Sa mission: éliminer un mystérieux méchant de son passé: le brigadier-commandant Enos Queeth. Avec le monde entier en ligne de mire, MacGruber, Vicki et Piper doivent courir contre le temps pour vaincre les forces du mal, seulement pour découvrir que le mal se cache à l’intérieur.

Taccone, qui a réalisé le film (qui a bombardé le théâtre mais a rapidement développé un culte), a expliqué au début de l’année dernière que le casting du film était de retour à bord pour ce suivi – et, apparemment, cela comprend Val Kilmer, dont le personnage aura «une demi-tête» dans la série puisqu’il a été éviscéré à la fin du film.

Si vous souhaitez un petit aperçu de ce à quoi vous attendre de la relation entre MacGruber et Vicki St. Elmo (Kristen Wiig) dans l’émission, Forte a joué un extrait de dialogue avec Jimmy Fallon l’année dernière.

