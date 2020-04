Will & Grace: I Love Lucy Tribute – Regardez la saison 11 épisode 16 [Video]

HISTOIRES CONNEXES

D’une rousse emblématique à une autre, Will & Grace rend hommage à l’héritage durable d’I Love Lucy. L’épisode du 9 avril de la comédie NBC (9 / 8c) trouve le gang recréant plusieurs moments classiques de Lucy, avec Grace, Karen et même Jack (comme vous êtes surpris!) Entrant dans le rôle légendaire de Lucille Ball. Will reste à jamais un Ricky, comme s’il y avait le moindre doute.

TVLine a un aperçu exclusif des coulisses de l’épisode hommage de la semaine prochaine, qui accueille la fille de Ball et Desi Arnaz, Lucie Arnaz, en tant qu’invitée spéciale, ainsi que la favorite des fans, Leslie Jordan. Nous avons également un aperçu des trois scènes de Lucy en cours de reconstitution: «Vitameatavegamin,« Chocolate Factory »et« Grape-Stomping ».

Comme indiqué précédemment, la finale de la série de Will & Grace sera diffusée le jeudi 23 avril à 21 heures, à la suite d’une rétrospective spéciale d’une demi-heure animée par la star Eric McCormack. Le (deuxième) adieu de la comédie, intitulé à juste titre “Il est temps”, trouve Will emballer son appartement, Grace se met au travail, Karen cherchant à se fermer avec Stan et le rêve de Broadway de Jack devenant enfin une réalité.

