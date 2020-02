“Will & Grace”: “NCIS” Is God – Best TV Quotes

La mauvaise nouvelle: après une série de week-ends mouvementés – Super Bowl 53! Les Oscars! Jour du président! – Nous sommes enfin revenus à votre variété de jardin, dimanche ordinaire.

La bonne nouvelle: notre rubrique Citations de la semaine est arrivée pour égayer votre matinée et contient sept jours de dialogue télévisé de premier ordre, issus de comédies, de drames et de séries non scénarisées.

Cette fois-ci, nous avons une théorie du complot sur l’existence même du NCIS gracieuseté de Will & Grace, un débat sur les animaux de basse-cour chez les Good Girls et une cause inattendue d’alcoolisme de la part de maman.

Également présenté dans notre dernier tour d’horizon: une défense valable du petit écran de Bob’s Burgers, un commentaire sur Netflix de John Oliver et une paire de bouts mémorables de la finale mouvementée de la série Criminal Minds. Vous trouverez également des extraits sonores de Batwoman, The Conners, The Good Doctor, Grey’s Anatomy, Last Man Standing et un Young Sheldon très spécial.

Consultez la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si nous avons manqué l’un de vos favoris!

