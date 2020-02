«Will & Grace» s’attaquer à l’effacement bisexuel fait plus de mal que de bien

HISTOIRES CONNEXES

Dans l’épisode de jeudi de Will & Grace, la série NBC a maladroitement tenté de s’attaquer aux croyances biphobes tout en trébuchant, en s’appuyant sur des blagues paresseuses et des stéréotypes fatigués.

Dans “Bi-Plane”, la nièce de Grace, Fiona (jouée par la petite-fille de feu Debbie Reynolds, Billie Lourd), rend visite à sa tante et emmène Trevor (Peter Graham), un flamboyant de 22 ans amoureux des comédies musicales. Will et Grace supposent rapidement que Trevor est le meilleur ami gay – une image miroir miniature de tous les deux. Ils sont choqués quand Fiona révèle que Trevor est son petit ami et qu’il est bisexuel.

Il est immédiatement clair que ni Will ni Grace ne croient Trevor, donc ce qui suit est beaucoup de blagues biphobes avec des punchlines fatiguées. Will proclame que «la bisexualité n’est même pas une chose», la comparant injustement à une personne disant qu’elle est un chat et un chien au lieu d’en choisir une seule. Will dit à Trevor que dire parfois que vous êtes bi est «un demi-pas sûr quand vous avez peur de sauter à fond», ce qui implique que Trevor est en fait gay. Plus tard, Will dépouille les implications et le dit explicitement: “Trevor, tu n’es pas bisexuel, tu es gay.”

Will poursuit en disant à Trevor qu’il ne choisit d’être avec une femme qu’en raison de la «pression sociétale» et affirme avec exaspération que, au sein de la communauté LGBTQ, «les« B »et les« Q »n’ont tout simplement pas compris s’ils sont« L ‘ou’ G ‘pour le moment. »Grace est généralement d’accord avec Will mais a peur d’admettre autant – elle veut être considérée comme la tante cool – mais admet finalement qu’elle ne pense pas non plus que Trevor soit honnête avec lui-même.

«Biplan» se lit comme une liste à puces de toutes les choses que les bisexuels entendent constamment – et les choses qui empêchent fréquemment les bisexuels de sortir (et les bisexuels sont le groupe le moins susceptible de sortir). Entendre maintes et maintes fois que la bisexualité n’est pas réelle, ou que ce n’est qu’un tremplin avant de s’identifier inévitablement comme gay ou lesbienne, peut amener les bisexuels à douter de leurs propres sentiments et désirs. Cette biphobie et cet effacement bisexuel contribuent à aggraver les problèmes de santé mentale au sein de la communauté bisexuelle, et des complots comme celui-ci ne font rien pour aider.

Cet effacement bisexuel est particulièrement blessant quand il vient de la communauté queer – qui devrait, apparemment, être l’endroit où nous nous sentons le plus en sécurité – c’est pourquoi il est doublement frustrant que Will & Grace soit la série qui choisit de faire ce scénario.

Will & Grace a toujours eu une énorme plate-forme et a été crédité de «normaliser» les relations homosexuelles à la télévision. Le parcours d’origine contenait également la biphobie (… ainsi que la transphobie et la lesbophobie ..) et son retour aurait pu être un moyen de rattraper ses erreurs passées. Au lieu de cela, Will & Grace n’a pas beaucoup changé et dans certains cas, cela a même empiré – comme la finale de la saison de l’année dernière qui a trouvé Karen, dont la bisexualité a été un bâillon courant tout au long de la série, sortant sans équivoque comme une ligne droite. (Et ce qui est pire, sa scène de “coming out” était une référence au célèbre “The Puppy Episode” d’Ellen.)

Au lieu d’utiliser “Bi-Plane” pour dissiper clairement les mythes courants sur la bisexualité, le spectacle s’est penché encore plus loin. Bien qu’il soit clair que nous sommes censés être du côté de Fiona et Trevor, l’épisode ne fait pas grand-chose pour montrer à quel point les croyances de Will et Grace sont fausses et nuisibles. À la fin, Will admet qu’ils étaient tous les deux «intolérants à la sexualité de quelqu’un» et affirme que «lorsque nous avons été humiliés, nous étions prêts à apprendre» – mais nous ne le voyons pas du tout. Il n’y a aucun moment où l’un ou l’autre des personnages s’excuse auprès de Trevor, ou indique qu’ils ont appris quelque chose (sauf, je suppose, pour garder leur biphobie pour eux). Au lieu de cela, nous obtenons une blague fatiguée sur la façon dont ils ne comprennent tout simplement pas parce qu’ils sont vieux et coincés dans les années 90 (comme si la bisexualité était un développement récent).

Will & Grace a toujours été une émission centrée uniquement sur les hommes homosexuels cis tout en ignorant le reste de la communauté queer, et il est triste de voir que c’est toujours le cas – 22 ans après sa première. Cela prouve simplement que la télévision devrait se concentrer sur la recherche de nouveaux créateurs queer pour de nouvelles séries queer au lieu de plonger dans le passé.